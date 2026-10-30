La historia entre Enzo Fernández y Davo Xeneize tiene un nuevo capítulo. El mediocampista del Manchester City contó que mantiene una particular costumbre con el popular streamer identificado con Boca: suelen realizar apuestas cada vez que se enfrentan sus equipos. Y, con el Superclásico del próximo domingo en el horizonte, todo indica que volverán a jugarse algo.

La revelación se produjo durante una entrevista con los hermanos Gastón y Esteban Edul, en el canal de YouTube de Los Edul. Allí, el futbolista surgido de River confirmó que estará pendiente del encuentro que se disputará en la Bombonera y explicó cómo funciona su relación con el creador de contenido. "Sí, lo voy a ver obviamente. Siempre lo veo con amigos. Con Davo apostamos, ahora en el clásico de Manchester me dio una camiseta porque ganamos. No hablamos con Davo, pero siempre apostamos algo así que seguro lo hagamos", contó entre risas.

El antecedente más reciente entre ambos fue el clásico de Manchester, que terminó con una victoria del Manchester City sobre el Manchester United. En aquella oportunidad, Enzo Fernández se quedó con la apuesta y Davo Xeneize tuvo que entregarle una camiseta. Ahora, con el enfrentamiento entre Boca y River, la posibilidad de una nueva apuesta quedó sobre la mesa, aunque todavía no trascendió qué tendrán que entregar si pierden.

Más allá de la anécdota, el campeón del mundo también se tomó un momento para analizar el presente del equipo de Rodolfo Arruabarrena. Lejos de esquivar los elogios por tratarse del clásico rival, reconoció que atraviesa una buena actualidad y destacó especialmente la influencia de Leandro Paredes en el funcionamiento colectivo.

"Boca está en un gran momento, Lean (Paredes) le está dando una gran jerarquía y le dio un orden increíble a Boca. Está muy bien el equipo", sostuvo el mediocampista, que sigue de cerca lo que sucede en el fútbol argentino pese a desarrollar su carrera en Inglaterra.

Sin embargo, sus palabras no dejaron dudas sobre dónde están sus preferencias. Aunque reconoció las virtudes del Xeneize, Enzo Fernández reafirmó su confianza en el conjunto de Núñez y dejó una frase que rápidamente despertó entusiasmo entre los hinchas millonarios: "River siempre, sabés que en La Bombonera pasan cosas y le tengo fe".

Un duelo Superclásico entre Enzo y Davo

El futbolista también aprovechó la charla para hablar de su vínculo con la institución en la que dio sus primeros pasos como profesional. En ese sentido, volvió a expresar su deseo de regresar algún día: "Quiero volver a River en algún momento, lo dije un montón de veces. Me encantaría volver… Voy a volver, es algo que deseo mucho. Me haré cargo del archivo", aseguró.

El Superclásico entre Boca y River se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por el Torneo Clausura 2026. Mientras prepara su apuesta con Davo, Enzo ya dejó en claro que seguirá cada minuto desde Inglaterra y que, pese a reconocer el buen momento del rival, su corazón estará del lado del Millonario.