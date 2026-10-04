El foco de la Selección argentina está puesto definitivamente en el futuro, ya con el Mundial 2026 atrás y el inicio de una era sin Lionel Messi, quien tendrá su despedida este martes.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya ha puesto en marcha un profundo plan de recambio generacional, dándole rodaje y protagonismo a los jóvenes futbolistas que militan en Europa y en el ámbito local para consolidar la base de la Argentina del mañana.

El gran desafío del cuerpo técnico radica en gestionar la transición futbolística y el liderazgo dentro del vestuario. Los entrenamientos actuales y los próximos compromisos se plantean como un laboratorio clave para probar variantes tácticas y asentar a las caras nuevas que tomarán la posta del equipo.

Este proceso de renovación coincide con un momento bisagra: el partido del próximo martes 6 de octubre ante Benín, que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la camiseta nacional.

El encuentro en el Estadio Monumental estará marcado por la carga emocional de ver al capitán por última vez, para el cuerpo técnico representa la última gran frontera antes de dedicarse al 100% a la nueva era post-Messi.

La goleada previa por 7-0 ante Burkina Faso del sábado quedó atrás, y ahora todas las miradas apuntan a los nombres que heredarán el legado del ciclo más exitoso de la historia moderna del seleccionado.