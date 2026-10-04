Pese a la poca resistencia de Burkina Faso en el amistoso que la Selección Argentina terminó ganando 7 a 0, todos los partidos suelen entregar datos trascendentes para la historia del equipo nacional y el de esta noche en el Monumental marcó los estrenos en la red de Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.

El ex River estuvo cerca de meterse en la lista del último Mundial, pero se quedó afuera en el último corte y reconoció en la entrevista televisiva posterior al partido que esa situación lo dejó muy triste.

“Quedarme afuera me dolió, me puse triste. Después me di cuenta que tenía que meterle para volver a estar acá”, declaró el talentoso mediocampista.

Pero su reflexión no se quedó solamente en eso, sino que fue más profundo y reconoció que la crítica del hincha a veces le resulta injusta.

“Soy consciente de lo que se genera conmigo porque desde los 16 años que estoy en esta cancha (en relación a River), pero intento jugar también para mí”, describió.

Y en ese mismo sentido resaltó el valor de pertenecer a la Selección: “Estar acá, con jugadores de tanta experiencia, me ayuda también para eso. Para estar tranquilo y dedicarme solamente a jugar”, cerró.