Lionel Scaloni brindó una extensa rueda a prensa al término del partido que la Selección Argentina goleó a Burkina Faso por 7 a 0 en el Estadio Monumental y tocó todos los temas.

En relación a la abultada diferencia ante los africanos destacó la seriedad de sus dirigidos y los debuts de nombres como los de Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro. Con el trío, ya son 73 los nombres que pasaron por el combinado argentino bajo su ciclo de 8 años.

Córdoba había dejado la perla de Leonel Flores, el delantero de Boca que en una misma semana jugó dos veces con la Argentina y una con su club, marcando sus dos primeros goles en La Bombonera ante Unión de Santa Fe el viernes por la noche.

“Es lindo poder llamarlos a entrenar y tener la chance de hacerlos debutar. No siempre se puede. Esa es una de las cosas positivas que me llevo de estos partidos”, explicó.

Sin embargo, el tema principal en el anillo del Monumental era el partido del martes, no por la dificultad de rival que será Benín, sino porque marcará el adiós definitivo de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni y la Selección Argentina esperan recibir a Lionel Messi en el predio este domingo.

“Va a ser un día emocionante para todos, sobre todo para él. Desde que pise el Monumental va a ser increíble, todo el mundo quiere estar y agradezco ser parte de todo eso”, expresó el seleccionador. “Todo lo que tiene que ver con Messi ya se ha dicho”, amplió.

Sin novedades

La renovación de su contrato también formó parte de la ronda, con una sonrisa, Scaloni respondió con simpleza: “Jugamos el miércoles, viajamos el jueves, entrenamos ayer y quedamos concentrados. No hubo tiempo para nada”.

Este domingo, en el predio de AFA habrá asado para agasajar internamente a Messi, una comida que podría ser compartida no sólo con los futbolistas, sino con buena parte del personal del predio.

Se sabe que la relación del capitán con toda la gente que allí trabaja es muy buena y que el campeón del mundo ha tenido más de un gesto con todos ellos.