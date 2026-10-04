La Selección Argentina goleó 7 a 0 a Burkina Faso en el Monumental, un cruce lleno de interrogantes por el retraso de la delegación visitante en su arribo a Buenos Aires que se concretó esta misma tarde.

Sólo Lionel Scaloni sabrá el valor que se lo podrá dar a un ensayo de este, sin equivalencias de ningún tipo, pero encima contra un juvenil rival que se la ha pasado volando desde el viernes. El público futbolero del país no llenó el estadio, el primer llamado de atención para este tipo de propuestas y encima sin Lionel Messi. La era sin el 10 también deberá detenerse en este tipo de cosas para no abusar de la relación que el público ha construido con la Scaloneta.

A los 4 minutos se abrió la cuenta para el subcampeón del mundo, por intermedio de Lautaro Martínez que primero erró el penal, pero tomó el rebote y superó la resistencia del arquero visitante.

Sólo tres minutos más tarde, la cuenta se incrementó con un gol en contra de Dialó.

El buen juego de la Argentina no se detuvo y a los 13, Gianluca Prestiani jugó una pared con Lautaro Martínez por la izquierda y terminó filtrándose para sacar un buen remate que sacudió la red y le dio su primer festejo con la camiseta nacional.

Ya en una noche apabullante, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron al cuarto con la definición de Nicolás Paz tras pase de Enzo Fernández.

En la jugada siguiente, el que se reencontró con el gol fue Julián Álvarez, definiendo ante el pase de Prestiani que se mostró muy desequilibrante en la primera parte.

El complemento sirvió para ampliar la cuenta y marcar el estreno goleador de Franco Mastantuono en la Selección Mayor a los 11 minutos. El ex River recibió el pase del actual de Boca, Leonel Flores, quien también ingresó en el complemento.

Ya en el tiempo adicionado al reglamentario, Giuliano Simeone, uno de los ingresados desde el banco de suplentes, aprovechó un centro a la cabeza por parte de Valentín Barco (otro relevo) para sellar el 7 a 0 en la noche de Núñez.

Síntesis

Argentina 7: Emiliano Martínez; Augusto Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister. Enzo Fernández; Nico Paz, Gianluca Prestiani; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso 0: Abdoul Guira; Donatien Bama, Bassirou Yameogo, Cyrille Dao, Moumouni Diallo; Babel Doumbia, Dylan Kam, Frank Kante, Hassamadou Ouedrago, Jack Diarra; Nasser Ouatara. DT: Moussa Sanogo.

Goles: PT 4' Martínez (A), 7' Diallo (en contra para Argentina), 13' Prestiani (A), 35' Paz (A), 36' Álvarez (A). ST 11' Franco Mastantuono (A), 45+2' Giuliano Simeone (A).

Cambios: ST al inicio Tomás Palacios por Lisandro Martínez (A), Franco Mastantuono por Álvarez (A), Leonardo Balerdi por Cristian Romero (A), Leonel Flores por Prestiani (A), Matías Soulé por Paz (A), Barro por Cyrille (BF), Nouhoum Koné por Kante (BF) y Mohamed Zongo por Kam (BF), 13’ Ousmane Camara por Diarra (BF), Moussa Ky por Diallo (BF) y Mikael Coulibaly por Ouedraogo, 18’ Nicolás González por Medina (A), Giuliano Simeone por Giay (A), 24’ Valentín Barco por Fernández (A), Santiago Castro por Martínez (A), Exequiel Palacios por Mac Allister (A), 31’ Razack Sanou por Outtara (BF), 36’ Gerónimo Rulli por Martínez (A), 40’ Salif Tietietta por Doumbia (BF).

Árbitro: José Cabero, Chile.

Estadio: Monumental, Buenos Aires. Argentina.

TV: TyC Sports y Telefé.

La previa

Anoche, a las 22.30 de Buenos Aires, el chárter con el plantel rival partió desde su lugar de origen y arribó a la Capital Federal a las 16:45 de este sábado, a poco más de cinco horas del arranque del partido.

Ni en el ascenso suceden estas cosas, pero AFA sumó un nuevo capítulo de los que no le agradan a Lionel Scaloni, más allá de haber encausado su renovación. El encuentro será transmisión de las radios de Prima Multimedios.

Finalmente, no sucederá de ese modo y el conjunto local tendrá enfrente a un adversario débil y cansado para presentarse ante su público.

Sin cambios masivos

El plan del cuerpo técnico argentino es sostener a la mayoría de los titulares que golearon a Bolivia entre semana en Córdoba.

En defensa, el ingreso de Facundo Medina por Román Vega será la única modificación. La vuelta de Enzo Fernández en mitad de cancha y la continuidad de Gianluca Prestiani son las novedades salientes a la espera de la despedida de Lionel Messi.

El nuevo capitán argentino, Cristian Romero, no sale de la formación titular de la Selección.

Ayer, en el predio de la AFA en Ezeiza, hubo movimientos futbolísticos, pero el entrenador evitó confirmar los once de arranque. Se esperaba el arribo de Lionel Messi, pero como espectador. Finalmente, el capitán ingresaría a la concentración mañana, pensando en su despedida oficial del martes en el mismo escenario.