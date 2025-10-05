Pavor en Indonesia: la brutal caída de Marc Márquez que paralizó al MotoGP

El Gran Premio de Indonesia duró apenas unos segundos para Marc Márquez. El multicampeón español sufrió una caída escalofriante en la primera vuelta del circuito de Mandalika, tras ser impactado por Marco Bezzecchi, y encendió todas las alarmas en el paddock de MotoGP.

La escena fue tan rápida como violenta: en la curva 7, Bezzecchi, autor de la pole, calculó mal la frenada y golpeó la rueda trasera de la Ducati del #93. Márquez salió despedido, dio varios tumbos en la grava y quedó tendido, tomándose el hombro derecho con evidentes gestos de dolor.

El impacto recordó su caída de 2022 en el mismo trazado, aquella que lo dejó con visión doble y lo hizo replantearse su futuro. Esta vez, el diagnóstico preliminar habla de una posible fractura de clavícula y rotura de ligamentos en el hombro derecho, una zona que ya le dio innumerables dolores de cabeza al campeón.

“Fue un golpe muy feo. No estoy bien, pero dentro de lo malo, salió barato. Parece que hay ligamentos rotos, aunque falta el chequeo más exhaustivo en Madrid”, declaró Márquez, visiblemente dolorido, antes de emprender su regreso a España para estudios complementarios.

El piloto fue atendido en el centro médico del circuito y trasladado con el brazo inmovilizado. Bezzecchi, consciente de su error, se acercó al box de Ducati para pedir disculpas, un gesto que Márquez aceptó con resignación y cierto fastidio.

Mientras tanto, la carrera siguió su curso con la inesperada victoria del joven Fermín Aldeguer, escoltado por Pedro Acosta y Álex Márquez. Pero el foco quedó puesto en la salud del mayor de los Márquez, quien volvió a protagonizar un capítulo de alto riesgo en su historia con el MotoGP.