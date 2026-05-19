El paso de Franco Jara por Instituto llegó a su final en medio de un clima explosivo. El delantero rescindió su contrato después de varias semanas marcadas por las críticas, los cuestionamientos y una relación totalmente desgastada con los simpatizantes del club cordobés.

Desde su llegada a la Gloria, el ex atacante de Belgrano nunca terminó de ganarse el cariño de los hinchas. Su identificación histórica con el Pirata fue un detalle que siempre generó ruido, pero la situación empeoró por el flojo rendimiento que mostró dentro de la cancha. Apenas pudo convertir un gol y rápidamente quedó apuntado.

Sin embargo, el episodio que terminó de romper todo fue un video que comenzó a circular en redes sociales. Allí se lo vio a Franco Jara celebrando la clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura, una situación que cayó pésimo entre los fanáticos de Instituto, que ya venían muy molestos con el delantero.

La reacción fue inmediata. En redes sociales aparecieron cientos de mensajes cuestionando su compromiso con la camiseta y muchos hinchas comenzaron a pedir directamente su salida del club. El enojo fue creciendo con el correr de las horas y el clima se volvió imposible de sostener para ambas partes.

Puertas adentro entendieron rápidamente que la continuidad del futbolista era inviable. La dirigencia de Instituto avanzó entonces en las negociaciones para resolver su contrato y ponerle punto final a una historia que nunca logró despegar ni dentro ni fuera del campo de juego.

A sus 37 años, Franco Jara había regresado a Córdoba con la ilusión de tener una última experiencia cerca de su tierra. Después de una extensa carrera que incluyó pasos por Arsenal de Sarandí, S.L. Benfica y Pachuca, el delantero buscaba cerrar su trayectoria en el fútbol argentino.

Pero el desenlace estuvo muy lejos de lo imaginado. La identificación emocional con Belgrano terminó siendo un peso demasiado grande durante toda su estadía en la Gloria y el polémico festejo terminó funcionando como el golpe definitivo para una relación completamente deteriorada.

Ahora, el futuro de Franco Jara vuelve a quedar abierto. Mientras tanto, en Instituto intentan dejar atrás un episodio que generó un fuerte escándalo en Córdoba y que volvió a demostrar cómo el fútbol y la pasión pueden convertir cualquier gesto en una bomba imposible de controlar.