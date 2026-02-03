En uno de los encuentros que cierra la jornada de martes, Instituto y Lanús jugarán desde las 21.15 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la tercera fecha del Torneo Apertura. El vigente campeón de la Copa Sudamericana tuvo un sólido arranque con dos triunfos y busca un nuevo éxito que lo lleve a lo más alto de la Zona A. Del otro lado, la Gloria, que se quedó sin DT luego de la renuncia de Daniel Oldrá y tendrá a Daniel Jiménez a cargo interinamente mientras sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador, vuelve a su casa con el objetivo de sumar por primera vez. En encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

El Granate visita Alta Córdoba luego de comenzar el año a pura victoria. Empezó ganando su partido de Copa Argentina contra Sarmiento de La Banda y luego sumó dos de dos en el Torneo Apertura: un sorpresivo triunfo visitando a a San Lorenzo por 3-2 y otro más por 2-1 contra Unión. Luego de cerrar el año volviendo a levantar la Copa Sudamericana, los dirigidos por Mauricio Pellegrino se ilusionan con alcanzar la punta en solitario en tan solo tres partidos.

Marcelino Moreno, figura en este buen inicio de Lanús.

Del otro lado, Instituto se convirtió en el primer equipo del 2026 en quedarse sin entrenador luego de la partida de Oldrá. El Gato dio un paso al costado luego de comenzar el Apertura con dos derrotas ante Vélez y Platense, y mientras la CD de la Gloria sigue buscando un reemplazo será Miliki​​​​​​​ Jiménez, ídolo de la institución, el que asuma como entrenador interino.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato; Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Franco Moyano; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Sergio Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Nicolás Castillo.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Árbitro: Bryan Ferreyra.