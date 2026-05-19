El fútbol inglés amaneció sacudido por uno de los escándalos más impactantes de los últimos años. En una decisión histórica y prácticamente sin antecedentes en el profesionalismo británico, la English Football League (EFL) expulsó al Southampton de la final de los playoffs por el ascenso a la Premier League tras comprobar que el club espió entrenamientos de varios rivales durante la temporada.

Por qué la EFL sancionó al Southampton

La sanción cayó como una bomba en Inglaterra. Los Saints no solo quedaron automáticamente fuera del partido más importante del año, sino que además recibieron una quita de cuatro puntos para el próximo campeonato del Championship. Todo, después de que una investigación comprobara maniobras de espionaje sobre Oxford United, Ipswich Town y Middlesbrough.

Según confirmó la propia EFL, Southampton violó reglamentos claves relacionados con la buena fe deportiva y la prohibición de observar prácticas rivales dentro de las 72 horas previas a un partido oficial. La organización consideró las faltas como “múltiples infracciones graves” y actuó con una dureza inédita.

La noticia generó estupor porque el club ya había vendido entradas para la final del sábado en Wembley, un partido considerado el más millonario del mundo por el enorme impacto económico que tiene subir a la Premier League. El ganador asegura ingresos cercanos a los 110 millones de libras esterlinas solamente en derechos televisivos.

Middlesbrough, a la final

Como consecuencia de la sanción, el Middlesbrough Football Club, que había quedado eliminado en semifinales justamente ante Southampton, ocupará su lugar y jugará la gran final frente al Hull City.

El dato que más ruido generó en Inglaterra es que Southampton ni siquiera logró sacar ventaja deportiva en los partidos investigados. Perdió 2-1 con Oxford United, empató 2-2 ante Ipswich Town y también igualó sin goles frente al Middlesbrough. Aun así, la EFL entendió que el daño institucional y la gravedad de las acciones eran suficientes para aplicar un castigo ejemplar.

“El Southampton admitió múltiples infracciones relacionadas con filmaciones y observaciones no autorizadas”, explicó la EFL en un comunicado que rápidamente recorrió el mundo y abrió un fuerte debate sobre los límites de la tecnología y el espionaje en el fútbol moderno.

El club todavía tiene derecho a apelar la sanción, aunque el golpe ya quedó marcado como uno de los fallos más fuertes y escandalosos que se recuerden en el ascenso inglés. Un castigo histórico que dejó al Southampton fuera de Wembley, bajo sospecha y en el centro de una tormenta que sacude al fútbol europeo.