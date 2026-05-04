En un partido clave en la carrera por el título, Manchester City igualó 3-3 ante Everton por la fecha 35 de la Premier League. Los Citizens, que venían seis puntos detrás del Arsenal con dos partidos menos, completaron su encuentro de esta jornada con un empate que los aleja un poco del objetivo de un nuevo campeonato. Pese a ir perdiendo 3-1, los de Pep Guardiola lograron evitar la derrota en el último minuto en el Hill Dickinson Stadium, pero igual quedaron a cinco y ya no dependen de sí mismos para salir campeones.

Everton 3-3 Man City, los goles

En un duelo muy cambiante, el dominio de los Citizens en la primera parte no se tradujo en goles hasta casi el descanso, cuando una enorme inspiración individual de Jéremy Doku le entregó la ventaja a los visitantes. El extremo recibió sobre la medialuna, sacó apenas la pelota para su pierna izquierda y la clavó contra el ángulo derecho de Jordan Pickford.

Pero en la segunda mitad las cosas iban a cambiar. Ya había tenido un par de chances Everton tomando mal parado al fondo rival, pero a los 23 minutos del complemento llegó la igualdad aprovechando un tremendo error. Marc Guehi la quiso jugar hacia atrás con el arquero Gianluigi Donnarumma, sin embargo no vio que tenía detrás a un Thierno Barry listo para capturar ese pase y definir ante la salida del arquero. Empate y partido prendido.

El Everton se animó y solo unos minutos despues iba a tomar la delantera desde la pelota parada. Un centro cerrado al primer palo de James Garner encontró el anticipo de Jake O'Brien que desató el grito de la fanaticada de los Toffees. Pese a los reclamos de Donnarumma por una supuesta falta, el local pasaba a darlo vuelta.

Y todavía faltaba más, porque a diez minutos del cierre apareció un nuevo contragolpe del Everton contra un City todavía aturdido que se convirtió en el 3-1. Un lateral rápido de O'Brien puso a correr a Merlin Röhl, que galopó hasta el área y sacó el centro al medio para que Barry, con su doblete estire la diferencia.

A pesar del panorama negro, el City contestó inmediatamente con un gol que lo devolvió al partido y, quizás, fue la clave para no irse derrotado. Mientras algunos hinchas del equipo se iban insólitamente a sus casas, el elenco skyblue movió rápido desde el medio y Erling Haaland, tras desmarcarse definió de gran manera ante la salida de Pickford y puso el 2-3.

Ya buscando desesperado un empate que al menos salvara la ropa, llegó una nueva e impensada genialidad de Doku. Tras una lluvia de centros y córners del City, finalmente la última le quedó en los pies al belga, que vio el espacio para rematar y, esta vez de derecha, sacó un disparo parecido al de su primer tanto pero que se incrustó en el palo izquierdo de un vencido Pickford para mandar a callar al estadio en literalmente la última acción del encuentro.

Empate con gusto a poco para los dos. Everton perdió una chance de, con una victoria inesperada, acercarse a puestos de Conference League o Europa League, mientras que Manchester City ya no depende de sí mismo para ser campeón a pesar de que tiene un partido pendiente ante Crystal Palace además de las tres fechas de Premier League que restan. De esta forma, Arsenal queda con 76, los Citizens con 71 (-1 encuentro) y vuelve a haber una luz de ventaja para los londinenses.