Escándalo en San Martín de San Juan: investigan a diez jugadores por presuntas maniobras con apuestas deportivas

Una situación delicada, que se maneja con absoluto hermetismo, sacude por estos días al Club Atlético San Martin de San Juan. Mientras el equipo pelea en la Primera Nacional por conseguir un lugar en el Reducido y mantener vivo el sueño del ascenso, puertas adentro crece la preocupación por una investigación interna que tiene bajo sospecha a un grupo de futbolistas por presuntas maniobras relacionadas con apuestas deportivas.

Según pudo reconstruir a partir de distintas fuentes vinculadas a la institución, serían alrededor de diez los jugadores que quedaron bajo la lupa. Las sospechas no estarían circunscriptas a la actual temporada: internamente se analiza la posibilidad de que algunas conductas se hayan repetido durante aproximadamente dos años, alcanzando incluso el período en el que el Verdinegro integraba la Primera División. En ese contexto, se comenzó a hacer observaciones con atención algunos partidos de ese periodo, sobre todo los partidos de Reserva, considerando algunos de esos resultados como "dudosos". Hasta el momento no hubo denuncia oficial ni trascendieron los nombres de los futbolistas señalados.

Se pudo saber que ya hubo movimiento dentro del plantel. Algunos de los jugadores apuntados fueron apartados y, de acuerdo con la información a la que accedió este medio, hubo futbolistas que incluso terminaron rescindiendo sus contratos. La situación de otros es diferente: continúan trabajando junto al grupo profesional. Una de las razones es estrictamente deportiva y reglamentaria. San Martín cuenta con un plantel acotado tanto en el Mayor como en Reserva y, a esta altura de la competencia, no tiene posibilidades de modificar libremente la lista de buena fe.

Pero el clima interno está lejos de ser tranquilo. Hay enojo entre dirigentes y personas que trabajan cotidianamente en el club por el daño que una situación así podría ocasionarle a la institución. “Le hacen mucho daño al club”, expresó con crudeza una fuente consultada por este diario al referirse a quienes están bajo sospecha.

Pese a la magnitud que tendría el caso, San Martín eligió hasta ahora el silencio. No hubo comunicado oficial, conferencia de prensa ni denuncia conocida. Tampoco trascendió públicamente la identidad de los jugadores investigados. La intención de la dirigencia, según pudo saber este medio, es manejar el asunto puertas adentro y reunir elementos antes de adoptar otras decisiones.