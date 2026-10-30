En Cipolletti todavía hay secuelas de la final perdida en San Francisco por el Torneo Federal A 2026 y hay una cruzada colectiva para que el plantel atraviese rápidamente el impacto emocional porque queda una chance deportiva extra por delante.

El presidente del Club Cipolletti, Lucas Mancini, lo reconoció en diálogo con el programa Grito Sagrado del Canal de Noticias 24/7 y advirtió que, de cara al futuro, “el problema” lo tendrán el resto de los equipos. “Ahora definimos todo de local, creo que ninguno de los otros rivales quiere volver a enfrentarnos. Tratamos de tomarnos de lo positivo y nos vamos a levantar”, expresó el titular de la Comisión Directiva.

Autocrítica tras la derrota frente a los formoseños

Futbolero como es, Mancini aceptó la derrota ante San Martín de Formosa, destacó la transparencia del arbitraje en el último partido y con un dejo de frustración reconoció: “Lo perdimos nosotros con dos errores muy puntuales. Después de la expulsión ya no tuvimos respuestas”.

El mediocampista que vio la roja fue nada menos que Andrés Almirón por un golpe sin pelota al rival que le costará tres partidos de suspensión. El Chaqueño se perderá toda la llave de cuartos de final.

Miguel Almirón, una baja sensible que tendrá Cipolletti de cara a los playoffs. Deberá purgar tres fechas de suspensión por la roja que vio en la final..

Cipolletti conocerá a su primer rival recién después del domingo, cuando se definan las llaves de la Reválida, aunque por ránking previo todos los caminos conducen a Salta.

Es que Juventud Antoniana dio el primer gran paso de local goleando a Sol de América de Formosa 3 a 0. La revancha ahora será en la cancha del derrotado que cuenta con ventaja deportiva.

Reconocimiento al hincha

Lo que no opacó de ninguna manera la derrota fue la manifestación popular que representó para Cipo esta final en la provincia de Córdoba. “Lo hecho por el hincha es espectacular. El club cada día es un poco más grande por ellos. Fue impresionante”, dijo el comerciante.

Ahora llega el tiempo de entrenar duro y refugiarse en la intimidad del vestuario para los jugadores, esperando recién al fin de semana del 8 de noviembre.