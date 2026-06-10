A menos de 24 horas para el inicio de la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá, México. Desde las 16hs del jueves, el estadio Azteca volverá a estar en el primer plano, luego de las inauguraciones del mundial del 70 y del 86.

La ciudad de México se convertirá en la única ciudad que albergó la inauguración del mundial en tres oportunidades. El mítico Azteca, hoy llamado Banorte post reinauguración, volverá abrir sus puertas para la gran cita, que tendrá posteriormente el primer partido entre el seleccionado local ante Sudáfrica.

Con capacidad para 87 mil espectadores, el estadio icono vio consagrarse a dos de las máximas estrellas del fútbol, cuando Brasil levantó la copa del 70 de la mano de Pelé, y más tarde en el 86 cuando Diego Maradona tocó el cielo con las manos.

Además, es el escenario con más partidos mundialistas de la historia: 19, donde sobresalen dos grandes cotejos: el “partido del siglo” donde Italia superó a Alemania Federal en 1970 por 4-3, en una de las semifinales, y el partido más importante de los mundiales: Argentina 2 Inglaterra 1; donde Maradona estampó la “Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”.

Pelé y Maradona se consagraron campeones del mundo en el Azteca

En el 2008 fue distinguido como el estadio más emblemático del fútbol mundial, superando a los míticos Maracaná y Wembley. Posteriormente, en el 2015 fue distinguido como el 4to mejor del mundo.

Con el paso de los años fue cambiando su aforo. En principio tuvo capacidad para 110 mil espectadores (1966), ampliándose en el 85 a 115.000. Tras ir haciendo diferentes remodelaciones, la última en el 2024-26, terminó dejando su capacidad en 87.000 personas.

Para esta inauguración, el azteca tendrá la Ceremonia más ambiciosa en la historia de los mundiales. Shakira encabezará el espectáculo musical con el tema “Dai Dai”, junto al nigeriano Burna Boy, además de otras estrellas internacionales como Alejandro Fernández y la sudafricana Tyla, encargados de los himnos; Maná, J Balvin y Ryan Castro, Lila Downs; completando con Los Ángeles Azules y Belinda.

El acto tendrá la actuación final de la actriz mexicana y estrella de Hollywood Salma Hayek, que es embajadora oficial de la Copa del Mundo.

México vs Sudáfrica: el partido inaugural del Mundial 2026

El plato fuerte comenzará a las 16 (hora Argentina), cuando empiece a rodar la pelota y comience oficialmente el Mundial 2026. En el partido inaugural, México enfrentará a Sudáfrica, en el primer cotejo del Grupo A.