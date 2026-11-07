Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors conformaron el podio de la Tabla Anual 2026 en la Liga Profesional, porque el empate 1 a 1 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia de Mendoza definió la parte alta de la tabla anual en la última fecha de la fase de grupos en el Torneo Clausura 2026.

La derrota de Vélez 2 a 0 en Santa Fe contra Unión lo relegó de esa lucha y el conjunto de Liniers no tendrá otro camino posible para marcar presente en la máxima cita que el campeonato en el Clausura.

El Tatengue debía ganar para soñar con los playoffs y esperar que Riestra le saque puntos a Independiente en Avellaneda. La misión se completó a medias porque los dirigidos por Frank Kudelka hicieron su parte, pero el Rojo festejó de manera agónica en el Libertadores de América y lo dejó sin nada.

El clásico mendocino abrió la jornada del sábado. Como visitante, el equipo dirigido por Alfredo Berti alcanzó un agónico empate ante el Lobo que lo dejó cuarto, a la espera de la liberación de un cupo por parte de los tres primeros para meterse en su segunda participación en la máxima cita del continente.

A la Sudamericana

Aunque restan jugarse algunos partidos, ningún resultado modificará la clasificación de todos los equipos a copas internacionales. La derrota dejó a Defensa y Justicia sin chances de meterse en el lote de los nueve mejores.

De esta manera, además del trío que irá a la Libertadores y Belgrano de Córdoba como campeón del Apertura 2026; Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez, River, Instituto y Lanús son los que sacaron boleto internacional.