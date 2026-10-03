Burkina Faso, rival de la Selección argentina esta noche en el estadio Monumental, tiene una historia particular que excede lo futbolístico. En 2012, el seleccionado africano protagonizó una curiosa situación con una de sus camisetas oficiales: fue presentada y comercializada sin el escudo de su federación.

La particularidad surgió a partir de una colección de Puma denominada “Nature of Believing”, una línea que la marca alemana diseñó para varias de sus selecciones africanas. La propuesta buscaba darle un fuerte protagonismo al aspecto artístico y cultural de cada país, aunque en el caso de Burkina Faso terminó generando un inconveniente reglamentario.

El diseño estuvo a cargo de Saïdou Dicko y tomó como inspiración al caballo semental blanco, considerado el animal nacional del país y presente también en el escudo de la Federación Burkinesa de Fútbol. Además, incorporó los colores de la bandera para representar al país y a su seleccionado.

Sin el escudo y distintas versiones

El detalle que llamó la atención fue la ausencia del escudo en el pecho. Para la presentación oficial, la camiseta llevaba bordada la insignia de la Federación Burkinesa de Fútbol, pero las prendas que posteriormente fueron comercializadas aparecieron sin el emblema.

La situación generó una curiosa particularidad: la camiseta tuvo distintas versiones. A la edición original sin escudo se sumó la que llevaba la insignia de la federación y, posteriormente, una tercera variante utilizada para la Copa Africana de Naciones 2012, que incorporaba también la bandera de Burkina Faso debajo del escudo.

Sin embargo, aquella particular camiseta no tuvo el mismo impacto dentro de la cancha. Burkina Faso quedó eliminado en la fase de grupos de aquella Copa Africana de Naciones después de perder sus tres partidos.

La versión sin escudo, además, no llegó a ser utilizada oficialmente en partidos profesionales y fue discontinuada al año siguiente. Así, aquella colección que buscaba destacar el arte y la identidad nacional terminó convirtiéndose en una de las historias más curiosas alrededor de la indumentaria del seleccionado africano.

Burkina Faso y un itinerario extenuante

Ahora, más de una década después, Burkina Faso vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol argentino. El seleccionado africano llegó al país para enfrentar a la Argentina en el Monumental, aunque lo hizo después de un viaje complicado que demoró su arribo hasta las 15:30 de este sábado y obligó a recurrir a varios futbolistas de su Sub-23 para completar la delegación.

El partido comenzará a las 21 y será una nueva prueba para el equipo de Lionel Scaloni, mientras Burkina Faso intentará dejar atrás aquella curiosa historia de la camiseta y escribir un nuevo capítulo frente a la campeona del mundo.