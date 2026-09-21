El juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, dictó el auto de apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y malversación. La resolución alcanza asimismo a su asesora, Cristina Álvarez, acusada en calidad de investigada por este último delito. En su escrito, el magistrado sostuvo la existencia de indicios racionales de que Gómez habría aprovechado su proximidad con el jefe del Ejecutivo para impulsar proyectos profesionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), incluyendo la creación de una cátedra extraordinaria a su medida y la dirección de la misma.

La resolución judicial indica además que la investigada dispuso de forma estable de las tareas de una empleada remunerada con fondos públicos por la Presidencia del Gobierno para gestiones ajenas a las funciones institucionales del cargo. Respecto a los perjuicios económicos, el juzgado ordenó recabar información sobre la capacidad financiera de la acusada a través de sus últimas declaraciones impositivas para responder ante los 113.509 euros reclamados por la UCM. Aunque el Ministerio Fiscal solicitó previamente el sobreseimiento del caso, la causa continuará su curso mediante el impulso de la acusación popular, mecanismo habilitado por la legislación española para la protección de bienes jurídicos colectivos.

Tras conocerse la decisión, fuentes del Gobierno de España condenaron la medida judicial por considerarla injusta, arbitraria y motivada por una persecución política contra la cónyuge de Sánchez. Desde el Ejecutivo manifestaron su plena inocencia respecto a los cargos formulados y expresaron su confianza en que el jurado popular actuará con ecuanimidad durante el desarrollo del juicio oral. Asimismo, desde el Palacio de la Moncloa calificaron de condenable la notificación del auto en coincidencia con el desplazamiento internacional del presidente con destino a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.