El francés Kylian Mbappé sufre una "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda". Así lo ha anunciado el Real Madrid en un parte médico tras las pruebas médicas a las que ha sido sometido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El delantero se lesionó en la segundo tiempo del partido de la Nations League ante Turquía, justo en la jugada en la que metió el único tanto del encuentro. Disparó Mbappé con la derecha y se lesionó en la izquierda. Se encendieron todas las alarmas, en Francia, que le liberó de manera inmediata, y el Madrid, que cruzaba los dedos para tener cuando acabe el parón. Se estima una baja de 10 a 12 días.

La lesión se produce en la rodilla izquierda, la articulación que tanta guerra le dio entre los meses de diciembre y marzo. En este caso, el contratiempo le deja solo como duda para el próximo partido de Liga a la vuelta del parón, el próximo diez de octubre en el Bernabéu ante el Villarreal, aunque por el tiempo de baja tiene bastantes opciones de llegar.

No son tan malas noticias, sin duda, después de ver los gestos de dolor del delantero tras marcar de nuevo con Francia y escuchar las declaraciones de Zidane en la sala de prensa, en las que aseguró que ya era baja para lo que quedaba de concentración y que la lesión no tenía buena pinta.

En el Real Madrid, por su parte, la noticia de la lesión de Mbappé no ha caído bien aunque haya sido, al final, menos de lo esperado. En el club blanco siguen viendo cómo recuperan a jugadores para dejarlos marchar con sus selecciones y después que vuelvan a Madrid para recuperarse. Ya cayó Konaté ante que Kylian también con Francia. Y el mismo viernes el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, reconocía que Brahim estaba de momento al margen del grupo por unas molestias pero que se quedaba en la concentración para intentar recuperarse para el siguiente partido. De hecho, no jugó en el primer partido ante Gabón que ganaron 2 a 0.

Mbappé se lesiona en la Nations League

El Madrid cruza los dedos ahora para lo que queda de parón, que no es poco. De los doce jugadores de Mourinho que se marcharon para los compromisos internacionales, quedan diez. El objetivo es que lleguen todos sanos, sobre todo pensando en la cita ante el Barça en el Camp Nou el próximo 25 de octubre que se antoja crucial de cara a las opciones para el título.

Mbappé había jugado hasta ahora prácticamente todo con Mourinho y atravesaba un buen momento como se vio de nuevo con Francia. El parón le sirve ahora para recuperar, pero tendrá que parar y comenzar un plan al margen del grupo en lo que queda de parón, aunque confía en mantener a la vuelta su buen todo del primer tercio de la temporada.