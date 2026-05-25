El piloto de Villa La Angostuta Leandro Martínez escribió este fin de semana una página importante para el automovilismo neuquino al formar parte de una fecha del Rally Argentino, competencia que se corrió por caminos entre Plaza Huincul y Cutral Co que reunió a varios de los mejores exponentes del país.

Junto a su navegante Agustín Kunz, lograron completar una exigente prueba, marcada por distintas complicaciones mecánicas y deportivas, además de un fuerte susto en el cierre de la carrera.

Las imágenes que se hicieron virales del competidor cordillerano fue el espectacular vuelco que sufrió a 2000 metros de la línea de llegada que casi frusta completar la prueba.

Pese al espectacular vuelco buena actuación en el Rally Nacional de Martínez junto Agustín Kunz

“Fue un fin de semana complicado. Llegamos y terminamos una carrera muy dura, pero nos pasó de todo. Encima, a falta de apenas 2000 metros, sufrimos un revolcón”, relató Martínez una vez finalizada la competencia.

A pesar del incidente, la dupla pudo continuar en carrera y cruzar la meta, demostrando un enorme esfuerzo y perseverancia en una de las categorías más competitivas del país. “El auto casi nada. De hecho seguimos y terminamos”, agregó el piloto, destacando la resistencia del vehículo luego del accidente sufrido en el tramo final.

Finalmente, Martínez y Kunz cerraron su participación con un destacado noveno puesto en la categoría RC5 y finalizaron 16° en la clasificación general, resultados que toman aún más valor teniendo en cuenta las dificultades atravesadas durante todo el fin de semana.

Fue un susto, que por suerte no pasó a mayores. Más allá de los videos que se hicieron virales en las redes sociales por la espectacularidad de la maniobra.