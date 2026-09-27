Entre unas medias de 20 dólares y un buzo de 90, Licha Martínez aparece como protagonista de su propia cápsula de moda. El futbolista argentino se unió a Crunchyroll en una colección limitada que mezcla ropa urbana, animé y guiños a su vida dentro de la cancha. Los precios anunciados muestran cuánto cuesta llevarse ese cruce al guardarropa.

Las ilustraciones toman códigos visuales del manga y trasladan la energía del fútbol a remeras, abrigos y accesorios. Lisandro Martínez aparece como figura central de una propuesta pensada para usar todos los días, más allá de los partidos. La colaboración aprovecha su afición por el animé y la convierte en diseños vinculados con su recorrido como jugador.

En el listado difundido con el lanzamiento, las camisetas The Butcher y Licha cuestan 50 dólares cada una. El buzo sin capucha Licha Crewneck tiene un precio de 65 dólares. El buzo con capucha The Butcher llega a 90 dólares: es la prenda más cara de la línea y lleva el apodo que los hinchas del Manchester United le dieron al defensor.

Para sumar solo un detalle al look, la bufanda The Butcher vale 35 dólares y las medias Crew, 20. Son los artículos más accesibles entre las seis opciones. La diferencia permite pasar de un accesorio discreto a un buzo más llamativo, pero todos comparten un punto de partida: la identidad futbolística y la pasión por el animé de Licha Martínez.

La colección se comercializa únicamente en la tienda oficial de Crunchyroll. Se trata de una edición limitada y los valores en dólares son los que se anunciaron al presentar la cápsula; promociones, existencias y precios vigentes pueden cambiar según el país y el momento de compra. Para quien esté pensando en comprar, conviene revisar las condiciones de la tienda de su región.

The Butcher es el sobrenombre que Licha recibió en Inglaterra por su intensidad en la cancha. La cápsula lo transforma en un motivo gráfico presente en camisetas, buzo y bufanda. La otra cara aparece bajo el nombre Licha, el apodo con el que se lo conoce en la Argentina. Así, la línea propone dos formas de representar al mismo futbolista.

Desde sus comienzos en Newell’s hasta su presente en Manchester United, la carrera de Lisandro Martínez enlaza los diseños. La estética del animé permite contar ese recorrido en prendas de uso diario y conectar con seguidores de ambos mundos. Frente a las seis piezas, cada fanático puede elegir si prefiere llevarse al defensor The Butcher o al Licha de siempre.