La cobertura del US Open habría dejado algo más que trabajo para Juan Martín del Potro. En Nueva York compartió tareas con la periodista deportiva Agostina Larocca y ahora una versión los vincula sentimentalmente. El comentario apunta a encuentros fuera del ámbito laboral durante septiembre, aunque ninguno de los dos confirmó que exista un noviazgo.

La vida amorosa del tandilense despertó interés antes: cerca de 2009 salió con Stephanie Demner, en una relación con idas y vueltas. En 2017 estuvo en pareja con Jimena Barón; ella explicó después que sus agendas laborales influyeron en la ruptura. Esos antecedentes son parte de su historia pública, mientras que esta versión surgió durante una cobertura deportiva.

Juan Etchegoyen atribuyó la información a una persona cercana a ambos: “Son compañeros de trabajo, me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos. Me lo cuenta una persona cercana a los dos”. El conductor ubicó las salidas durante el torneo y fue más lejos al describir el supuesto vínculo: “Me cuentan que hubo por lo menos chongueo”.

Durante el US Open, Juan Martín del Potro y Agostina Larocca compartieron tiempo frente a cámara. Etchegoyen sostuvo que la sintonía continuó fuera del trabajo: “Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro”. Es una descripción atribuida al periodista; los protagonistas no se pronunciaron sobre esa interpretación de sus días en Nueva York.

Al hablar del futuro de esa cercanía, Etchegoyen evitó presentarla como un noviazgo formal: “El tiempo dirá si es romance o no. Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose”. La versión apunta, entonces, a una posible etapa inicial. Hasta ahora, Juan Martín del Potro y la periodista no dieron su propia versión de los encuentros mencionados por el conductor.

Otro capítulo de esa historia pública fue el romance con Sofía “Jujuy” Jiménez. Los rumores comenzaron a fines de 2018, ambos hicieron pública la relación en 2019 y confirmaron la separación en 2020. Durante aquel tiempo compartieron viajes y postales en redes, incluso mientras Delpo se recuperaba de una lesión.

Esta vez, el punto de encuentro fue el tenis: Juan Martín del Potro y Agostina Larocca coincidieron en la cobertura de un torneo. Las salidas relatadas por Etchegoyen despertaron preguntas sobre lo que ocurrió al terminar las transmisiones, pero la respuesta sigue en manos de ellos. Por ahora, los encuentros en Nueva York son parte de una versión sobre un vínculo que podría estar empezando.