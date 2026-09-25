Durante este fin de semana, Caviahue tendrá una propuesta dedicada al esquí adaptado con una jornada teórica y otra práctica destinadas a acercar esta modalidad a personas con discapacidad y a quienes trabajan o tienen interés en el deporte de montaña.

Cronograma de actividades de la clínica de esquí adaptado en Caviahue

La actividad comenzará el domingo 27 a las 18, con una charla teórica abierta y gratuita en la Casa de la Juventud, ubicada en avenida Ricardo Bialous y Los Pehuenes. El encuentro estará dirigido a personas con discapacidad, profesionales y agentes de salud, esquiadores, personal del Centro de Esquí y toda persona interesada en conocer más sobre el esquí adaptado.

La segunda instancia será el lunes 28 de septiembre, con una jornada práctica en el Centro de Esquí Caviahue. La actividad permitirá trasladar a la nieve los conocimientos abordados durante la charla. La propuesta apunta a generar un espacio de acercamiento y conocimiento sobre el esquí adaptado y a promover el acceso a las actividades de montaña para personas con discapacidad.

La jornada práctica no incluye el pase de esquí, según se informó en la convocatoria.

La actividad se presenta bajo los ejes de inclusión, deporte, montaña y turismo, con el objetivo de ampliar las posibilidades de participación en una de las principales actividades invernales de Caviahue.