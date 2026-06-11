El Mundial ya empezó a latir y los ojos del planeta vuelven a posarse sobre la máxima fiesta del fútbol. Sin embargo, en Italia el clima es muy diferente. Allí no hay ansiedad por el debut, cálculos de grupo ni ilusiones de levantar la copa. Hay frustración. Y un reconocido medio deportivo decidió ponerle palabras a ese sentimiento colectivo.

"Está todo el mundo menos nosotros". Con esa frase contundente, simple y demoledora, La Gazzetta dello Sport publicó una portada que rápidamente recorrió las redes sociales y se transformó en el reflejo de una herida que sigue abierta en el fútbol italiano.

La imagen mostraba a varias de las máximas estrellas que animarán la Copa del Mundo, con Lionel Messi a la cabeza, acompañado por nombres como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Lamine Yamal. Todos estarán presentes en el torneo. Italia, no.

La ironía de la tapa golpea todavía más por el contexto. El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones, una ampliación que parecía abrirle las puertas a más equipos y reducir las posibilidades de una ausencia inesperada. Sin embargo, la Azzurra volvió a quedarse afuera.

La situación ya dejó de ser una excepción para transformarse en una preocupante costumbre. Tras no clasificar a Rusia 2018 ni a Qatar 2022, Italia tampoco estará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tres Mundiales consecutivos sin una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos.

El contraste es imposible de ignorar. Se trata de un país que levantó cuatro Copas del Mundo, que supo dominar épocas enteras y que marcó generaciones con equipos memorables. Sin embargo, el gigante europeo atraviesa uno de los períodos más oscuros de su historia deportiva.

La portada de La Gazzetta dello Sport no necesitó largas explicaciones ni análisis complejos. En apenas unas palabras logró expresar el desencanto de millones de italianos que volverán a ver la Copa desde afuera. Porque mientras el resto del planeta se prepara para disfrutar del Mundial, Italia sigue buscando respuestas para entender cómo pasó de ser una potencia histórica a convertirse en la gran ausente de la fiesta más importante del fútbol.