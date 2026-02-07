La serie por la primera ronda de clasificación de la Copa Davis 2026 ante Corea del Sur comenzó con un reparto de puntos para el equipo de Argentina. Es que, después de un durísimo duelo de casi tres horas, Thiago Tirante venció a Hyeon Chung en tres sets, mientras que Marco Trungelliti cedió su partido ante Soon-Woo Kwon. Así, todo se definirá en la madrugada del domingo, con lo que será el partido de dobles y los singles invertidos.

Dos horas y 52 minutos fue lo que duró el durísimo partido de Tirante ante Chung. El platense sintió los nervios del debut, cedió el primer set por 2-6 e incluso estuvo 3-4 abajo en el segundo con el saque en favor del coreano. Aún así, Tirante se hizo fuerte, recuperó el envión y se terminó quedando con el primer duelo por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) ante el 392° del mundo, pero que alguna vez supo estar entre los 20 mejores del ranking.

El estreno de Trungelliti, por otro lado, no fue igual. Después de un primer parcial muy equilibrado que solamente logró definirse mediante el tie-break, Kwon se hizo fuerte ante el argentino y se quedó con el segundo partido por 7-6 (6) y 6-2.

Así, la serie comenzará a definirse desde la madrugada del domingo, cuando Guido Andreozzi y Federico Gómez se vean las caras ante Jisung Nam y Ulsung Park, por el duelo de dobles. Acto seguido, los singles invertidos tendrán lugar, con Tirante ante Kwon y Trungelliti ante Chung, de ser necesario.

Los partidos que restan se jugarán en la madrugada del domingo

Partido 3: Guido Andreozzi / Federico Gómez vs. Jisung Nam / Ulsung Park | domingo 01.00

Partido 4: Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon | domingo 2.30

Partido 5: Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung | domingo 4.00