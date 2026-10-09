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El estadio Ruca Che será sede del Torneo Nacional de Karate JKA 2026

Este sábado 10 y domingo 11 de octubre se llvará a cabo la 38ª edición del Torneo Infanto Juvenil y el 45º Torneo Mayores

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 09 de octubre de 2026 a las 18:41
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Torneo Nacional de Karate JKA 2026 en Neuquén

El Torneo Nacional de Karate JKA 2026 se desarrollará este fin de semana, sábado 10 y domingo 11 de octubre y tendrá como sede central de la competencia el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén. La edición 38° XXXVIII del certamen Infanto Juvenil y la XLV (45°) edición de la categoría Mayores, en una competencia organizada por la Asociación Neuquina de Karate. 

El torneo cuenta con el auspicio y fiscalización de la Confederación Argentina de Karate (C.A.K.) y la Asociación Escuelas Shotokan de Karate de Argentina (A.E.S.), cuyos integrantes se encuentran afiliados a la Asociación Japonesa de Karate (JKA, por sus siglas en inglés).

La competencia convocará a atletas de distintos puntos del país y ofrecerá un espacio para el encuentro de representantes de diversas escuelas y categorías de la disciplina. Los torneos forman parte del calendario nacional de karate y se proyectan como una importante cita deportiva para las categorías infanto-juveniles y mayores, con una amplia participación prevista para ambas jornadas.

De esta manera, Neuquén se convertirá durante octubre en uno de los principales puntos de encuentro del karate JKA a nivel nacional.

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