En el marco de la octava fecha del Torneo Federal A 2026, Deportivo Rincón empató 1 a 1 con Huracán Las Heras, en Mendoza. El encuentro entre el Globo y el León del Norte Neuquino fue por la Zona 3 en donde Cipolletti cayó como local (1 a 0) con Juventud Unida de San Luis y dejó el liderazgo transitorio que ahora es de Atenas de Río Cuarto.

Un primer tiempo malo y aburrido se vivió en Cuyo, en el que fue el dueño de casa el único que logró aproximarse con relativo peligro contra el arco defendido por Alejandro Sánchez. Más allá de algunas amarillas un poco más apresuradas, las acciones iban controlados sin problemas por el juez José Díaz. Hasta el desenlace.

Ya en tiempo adicionado al reglamentario (fueron más de 10), el árbitro vio una infracción en un centro contra el área de los neuquinos. Un supuesto agarrón de Cristian Cangá fue la causa para cobrar la pena máxima, provocando tumultos por la protesta.

Aldo Araujo se hizo cargo de la ejecución y superó al 1 visitante que se fue con todo contra el goleador para responder a la provocación del número 7. Así, en medio de la polémica, los equipos dejaron atrás una primera parte de poco fútbol.

Lo más peligroso hasta allí había sido tras una pérdida de Rodrigo Montes en salida del conjunto visitante que le dio la chance al Globo. El remate de Leandro Moya se fue desviado en la única insinuación ofensiva en 12 minutos. Partido enredado y de trámite aburrido que por ahora le sirve como resultrado a los conducidos por Pablo Castro.

La situación desperdiciada activó al dueño de casa que tres minutos más tarde tuvo la apertura del marcador en la definición de Juan Bonet. El delantero buscó definir sobre el cuerpo del arquero Alejandro Sánchez en una pelota que sobró a Rodrigo Herrera en la zaga y la pelota se terminó yendo desviada.

Rincón apenas pudo probar al arco a los 35, luego de un pase desde el fondo de Montes a Cangá terminó y el remate del delantero colombinado salió al medio del arco, para ser fácilmente controlado por Franco Agüero.

Llegó al empate

Con el marcador en contra, Cristobal Valbuena aprovecó al máximo una exelente jugada individual de Axel Oyola que tras dejar atrás a un par de defensores, entregó el pase para la deifinición del delantero a los 7 minutos del complemento.

En el final, la visita sufrió en los últimos instantes, pero Sánchez apareció para hacerse grande en el arco y sostener a su equipo con un punto que lo reacomda en la tabla de posiciones antes de que se vaya la primera rueda de la división de ascenso.

El próximo fin de semana, Deportivo Rincón recibirá a Costa Brava de La Pampa.

Síntesis

Huracán Las Heras 1: Franco Agüero; Facundo Romero, Enzo Montenegro, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio González, Aguiar; Juan Bonet, Aldo Araujo. DT: Sergio Arias.

Deportivo Rincón 1: Alejandro Sánchez; Jonatan Fleita, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Ezequiel Ávila; Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Axel Oyola, Cristobal Valbuena, Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

Goles: PT 58' Araujo (H). ST 7' Valbuena (DR).

Cambios: PT 40' Arian Giordano por Arciero (H). ST 14’ Matías Domínguez por Cangá (DR), Jorge Rossi por Montes (DR) y Juan Achetoni por Fleita (DR), 17’ Alejandro Toledo por Bonet (DR), 33’ Geremías Pomazán por Araujo, Nicolas Genes por Sandoval y Matías Dieli por Moya, 42’ Marcelo Estigarribia por Miguel (DR).

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: José Manuel Diaz (Villa Mercedes, San Luis)

Hora de Inicio: 16

Los de Rincón de los Sauces disputarán su cuarto partido como visitantes de la presente campaña, esta vez ante uno de los equipos más populares de la provincia cuyana. El duelo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de Jóse Ramón Paredes y el respaldo de todo el equipo Grito Sagrado.

La previa

El conjunto que orienta el mendocino de Alvear Pablo Castro viene de ganarle al Atlético Club San Martín de local en el Moisés Elías Gómez por 1 a 0, que le permite mantenerse cerca de la punta. Se encuentra con 8 puntos, con 2 triunfos, 2 empates y dos derrotas, a dos puntos del líder Cipolletti.

El colombiano Cangá será referencia de ataque en el elenco neuquino

Una legión de lesionados cuenta el plantel neuquino en la actualidad, el único retorno será el de Juan Ignacio Achetoni, aunque no lo van arriesgar de titular, ya que estaría para jugar media hora con intensidad. Serán bajas nuevamente, no viajaron, Juan Gabriel Albertinazzi, Edgardo Díaz, los hermanos Bruno y Nicolás Di Bello, Héctor Rueda, Ariel Axel Paéz. Siguen en recuperación Fernando Riquelme y Gastón Portiño, quien está jugando en LiFuNe, lejos de su nivel ideal.

La formación con una duda, que se confirmará minutos antes del comienzo del encuentro sería, Sanchez, Fleitas, Herrera, Estevez y Avila, Carrasco, Valbuena, Miguel, Montes, tres alternativas que maneja el cuerpo técnico, Oyola o Domiguez o Estigarribia para acompañar a Cristían Cangá.

Así llega Huracán

El equipo mendociino suma 9 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. Se ubica quinto en zona de clasificación a dos puntos del líder rionegrino. En el estadio General San Martín, el equipo dirigido por Sergio "Toti" Arias buscará lograr su tercera victoria seguida jugando como local. Además viene de hilvanar dos triunfos consecutivos, uno de visitante. En su última presentación de local, el Globo le ganó 1 a 0 a San Martín y luego derrotó como visitante a Costa Brava, en La Pampa, por 2 a 1.