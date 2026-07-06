Estados Unidos y Bélgica jugarán este lunes desde las 21 en el Lumen Field de la ciudad de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por el santafesino Mauricio Pochettino llega tras ser líder de su grupo y eliminar a Bosnia, mientras que los europeos dieron vuelta de manera agónica un partido que perdían 2 a 0 ante Senegal y ganaron 3 a 2 en el alargue. El ganador se medirá ante el vencedor del cruce España-Portugal.

El encuentro será transmisión de Mitre Patagonia 90.5 una de las emisoras del grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, desde las 20.50 y hasta las 0 inclusive con el Super Mitre Deportivo.

Estados Unidos debutó goleando a Paraguay y luego derrotó 2 a 0 a Australia, sin embargo en la tercera jornada cayó ante una Turquía eliminada, aunque finalizó primero. Los dirigidos por el argentino Pochettino eliminaron a Bosnia tras el 2 a 0 en 16avos y ahora buscarán pasar la barrera de los octavos. En una decisión polémica en las últimas horas el Comité Disciplinario de FIFA anuló la tarjeta roja a Folarin Balogun y podrá jugar el partido.

Folarin Balogun fue expulsado pero, por decisión del Comité Disciplinario de la FIFA, se anuló la tarjeta roja y podrá jugar los octavos. y se armó la controversia

Bélgica protagonizó, ante Senegal, uno de los partidos más emocionantes de los 16avos. Iba 2 a 0 abajo, pero a falta de cinco minutos lo empató y llevó el partido al alargue, y allí lo ganó con un penal de Youri Tielemans en la última jugada. Los europeos habían terminado como líderes del Grupo G luego de dos empates frente a Egipto e Irán y un contundente 5 a 1 sobre Nueva Zelanda.

Posibles formaciones

Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Belgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

TV: DSports, TyC Sports y Paramount+.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Lumen Field (Seattle).