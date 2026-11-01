El Superclásico está a la vuelta de la esquina y las principales casas de apuestas ya tienen a disposición los pronósticos para la tarde de este domingo. A horas del trascendental partido en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Boca Juniors se erige como candidato sobre River Plate. Aunque no hay una diferencia muy marcada, el local tiene más chances de ganar según las estadísticas.

Así están las cuotas en las casas de apuestas para el Boca-River

El triunfo de Boca: paga alrededor de 2.25.

El empate: aproximadamente 3.10.

La victoria de River: ronda los 3.30.

Esto implica que si alguien decide apostar 1000 pesos a Boca y gana el Superclásico, se llevaría unos 2250 pesos, es decir, sus mil más otros 1250 de ganancia. En el caso de igualdad, el monto podría subir hasta 3100 y unos 3.300 para quienes se la jueguen por River, dado que tiene menos probabilidades según los pronósticos.

Pronósticos del Superclásico: Boca favorito ante River

La explicación tiene que ver con el momento de cada uno: Boca llega como el líder de la tabla anual, está en semifinales de la Copa Argentina y en la final de la Copa Sudamericana. El segundo semestre de la mano de Rodolfo Arruabarrena lo tiene peleando todos los frentes y con chanches de conseguir hasta cinco títulos.

En cambio, otra es la realidad en Núñez. Si bien viene de triunfar en sus últimos dos compromisos en el Apertura, su irregularidad lo lleva a estar momentáneamente afuera de los puestos de Copa Libertadores 2027 y sin otra competencia más allá del actual Torneo Apertura.