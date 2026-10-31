La Bombonera guarda un recuerdo reciente que River quiere volver a repetir. La última vez que el Millonario consiguió llevarse los tres puntos de la cancha de Boca fue el 21 de septiembre de 2024, cuando se impuso por 1-0 en un Superclásico correspondiente a la Liga Profesional. Desde aquella tarde pasaron más de dos años y ahora el equipo de Núñez tendrá un nuevo desafío: volver a festejar en territorio de su eterno rival.

Aquella victoria tuvo un protagonista indiscutido: Manuel Lanzini. El mediocampista marcó el único gol del encuentro a los 20 minutos del primer tiempo, después de una jugada que había comenzado con Facundo Colidio. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo encontró la ventaja y logró sostenerla frente a un Boca que buscó por distintos caminos llegar al empate.

Lo particular de aquella tarde fue que River presentó una formación con mayoría de futbolistas que habitualmente no eran titulares. El Muñeco tenía en el horizonte el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Colo Colo y decidió preservar a varios de sus principales nombres.

El once millonario estuvo integrado por Franco Armani; Federico Gattoni, Leandro González Pírez y Paulo Díaz; Fabricio Bustos, Santiago Simón, Nicolás Fonseca y Enzo Díaz; Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Adam Bareiro. Del otro lado, Diego Martínez puso lo mejor que tenía a disposición, con Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ignacio Miramón, Pol Fernández y Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Pero aquel clásico no solamente quedó en la memoria por el resultado. Sobre el final llegó una de las jugadas más discutidas: Milton Giménez convirtió lo que parecía ser el empate xeneize, aunque Nicolás Ramírez, después de revisar la acción en el VAR, anuló el gol por una mano del delantero. La Bombonera pasó de la celebración al reclamo y River terminó llevándose una victoria que tuvo un cierre cargado de tensión.

Desde entonces, el escenario cambió. Los planteles se renovaron, hubo modificaciones en los bancos de suplentes y varios de los protagonistas de aquella tarde ya no forman parte de los mismos equipos. Sin embargo, el recuerdo de Lanzini y aquella victoria por la mínima sigue siendo el último antecedente favorable para River en la Bombonera.

Ahora, con Leonardo Ponzio al frente del equipo, el Millonario buscará escribir un nuevo capítulo en la historia del Superclásico. La misión será volver a ganar en una cancha siempre difícil y cortar una espera que ya supera los dos años. Del otro lado estará Boca, que intentará defender su casa y evitar que su clásico rival vuelva a festejar ante su gente.