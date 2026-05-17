Solamente quedan 25 días, ya se acerca el gran acontecimiento deportivo del año y la mayoría de los 48 países clasificados todavía no confirmaron quiénes serán los futbolistas que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta ahora, solo fueron Túnez, Costa de Marfil, Haití, Japón, Bélgica, Francia, Bosnia y Herzegovina, Nueva Zelanda y Suecia los que anunciaron a sus jugadores.

El tunecino que se queda afuera del Mundial por una tema familiar

Mientras se espera que otros de los 48 clasificados den a conocer a los futbolistas que buscarán la gloria eterna, se reveló que la ausencia de Louey Ben Farhat en el combinado tunecino no fue por una decisión técnica, sino que por una familiar.

El padre del futbolista de 19 años que milita en las filas de Karlsruher SC, club de la Segunda División de Alemania, fue quien le impidió disputar su primera Copa del Mundo. “Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó. Volví a llamar al padre, tampoco contestó. Es una falta de respeto“, reveló, con enojo, Sabri Lamouchi, el entrenador.

Más allá de la furiosa declaración de Lamouchi, diversos medios tunecinos sostienen que el motivo principal habría sido que el delantero tiene algunas ofertas de equipos de la Bundesliga y ante un flojo desempeño en el torneo podría impedir su posible transferencia.

Las estadísticas de Louey Ben Farhat en la temporada 2025-2026

A lo largo de toda la temporada en Segunda División, con el plantel profesional de Karlsruher SC completó un total de 1.310 minutos dentro del campo de juego. En el tiempo que estuvo en cancha, Ben Farhat disputó 19 partidos, marcó seis goles y aportó dos asistencias. Además, recibió tres amonestaciones y no fue expulsado.