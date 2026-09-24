Llegó el día que esperaban miles de hinchas. Las entradas para ver a la Selección Argentina en sus próximos amistosos en el Monumental salen a la venta este jueves 24 de septiembre desde las 18. Los tickets para los encuentros ante Burkina Faso y Benín se podrán adquirir exclusivamente de manera online a través de Deportick.

La venta incluye los dos partidos que el equipo de Lionel Scaloni disputará en Buenos Aires: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 de octubre ante Benín. Este último será el encuentro que concentrará toda la atención, ya que está previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante el público del país.

Cuánto cuestan las entradas

Los precios establecidos por la AFA son los mismos para ambos partidos en el Monumental. La entrada Popular tendrá un valor de $90.000, mientras que la localidad para menores de 3 a 10 años costará $29.000.

En las plateas, los valores serán:

Popular: $90.000.

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La AFA publicó oficialmente esta escala de precios para los amistosos ante Burkina Faso y Benín.

Dónde comprar las entradas

La venta será exclusivamente online. Los hinchas deberán ingresar a Deportick, registrarse o iniciar sesión y, una vez habilitada la venta, seleccionar el partido, la ubicación y la cantidad de entradas disponibles.

Además, cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas generales. Por eso, se recomienda tener la cuenta creada y los datos completos antes de las 18, para evitar demoras cuando comience el expendio.

Deportick — venta oficial de entradas

El partido que todos quieren

Más allá del amistoso ante Burkina Faso, la mayor expectativa estará puesta en el 6 de octubre. Ese día, Argentina enfrentará a Benín en el Monumental en lo que será presentado como el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección ante el público argentino.

La venta comenzará a las 18 y los hinchas que quieran acompañar al capitán en una noche especial ya tienen todos los datos: dónde comprar, cuánto cuesta cada ubicación y cuándo podrán intentar conseguir su entrada.