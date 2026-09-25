Matías Contreras logra bronce en canotaje slalom en Santa Fe

El palista Matías Contreras, en canotaje slalom, le dio a la delegación de Neuquén una nueva alegría en los XIII Juegos Suramericanos que se disputan en la provincia de Santa Fe, cuando restan dos jornadas para concluir la competencia.



El mayor logro de la jornada del jueves llegó desde el agua del Lago Sur del Parque Sur, en la ciudad de Santa Fe Capital, anfitriona de canotaje slalom, donde el palista de Aluminé logró la segunda presea de bronce en su cosecha personal.



Con este nuevo podio, la delegación de Neuquén suma tres medallas de oro (José Luis Acuña, en taekwondo; Benjamín Gader, en patín; Facundo Chávez, en esports) y las cinco preseas de bronce de Manuel Turone, en BMX freestyle; Matías Contreras (2), en canotaje slalom; Abril Garzón, en ciclismo y Wanda Arca, en tiro con arco.



Luego de subirse al poldio el miércoles en el debut de la disciplina en la categoría K1 Kayak Cross, también este jueves Matías Contreras repitió su desempeño, pero en la modalidad K1 Kayak Paralelo y en otra reñida definición.

En esta prueba debió pelear duro contra la correntada y el viento luego de perder la primera manga ante el peruano Luca Cano, que le ganó por apenas un segundo y ocho centésimas en el primer mano a mano.



Luego, en la segunda ronda, también muy peleada con un tiempo de 53 segundos 33 centésimas, el neuquino le arrebató el tercer lugar a su rival, que concluyó con un tiempo de 54 segundos 69 centésimas.



Este nuevo podio lo posiciona en el buen camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en Estados Unidos. Aunque antes y, como parte de dicho proceso, tendrá su desafío en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en Perú, cuya plaza olímpica consiguió en el mes de julio en Canadá con la medalla de bronce en el Kayak Cross.



“Estoy contento por este logro y esta nueva oportunidad de representar a mi provincia, que siempre me apoya”, dijo Contreras, tras concluir la competencia.



“La medalla es un premio al esfuerzo y muy importante porque con esto empieza todo el proceso olímpico que continúa con los Panamericanos el año próximo, para los que por suerte ya tenemos la plaza”.



En este contexto puso en valor el respaldo que recibió del Gobierno provincial en el último semestre. “Además de la beca, me pagó los pasajes a Canadá y gracias a eso pude estar y conseguir mi lugar en Lima”, destacó mientras se ilusiona con conseguir este viernes en el cierre de la competencia un nuevo podio en el canotaje slalom.





