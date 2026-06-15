Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia con Marciniak como árbitro

La selección argentina debutará en el Mundial 2026 ante Argelia este martes desde las 22, en un encuentro por la primera fecha del Grupo J que tendrá como árbitro a un viejo conocido: Szymon Marciniak. El polaco de 45 años fue el juez de Argentina frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, dirigió la final de la final de la Champions League 2022/23 y estuvo vinculado a un partido de ultraderecha.

El juez es oriundo de la ciudad polaca de Ploc y, aunque toda su vida estuvo ligado al fútbol, desde chico se dedicó a las carreras de ciclismo y con apenas 12 años competía en circuitos de más de 100 kilómetros. Sin embargo, a los 15 decidió abandonar las bicicletas cuando parecía que su destino era otro.

Intentó como futbolista probandosé en el Wisla Plock de su lugar de nacimiento, pero no le fue de la mejor manera y tiempo después, en 2002 se inclinó por el arbitraje. En 2011 fue nombrado miembro de la FIFA y desde ahí ha tenido una carrera más que ascendente: en 2014 debutó en la Champions League, una final entre Suecia-Portugal por el Campeonato Sub-21 de Europa y estuvo en dos Mundiales -Rusia 2018 y Qatar 2022-.

En la cita en Medio Oriente fue el encarhado de impartir justicia en la final entre Argentina y Francia, que terminó en la victoria de la Scaloneta por penales, luego de que finalizara 3-3 en los 120 minutos reglamentarios.

En aquella edición del certamen, además, también fue el juez en los cuartos de final, en el que la Albiceleste se impuso 2 - 1 ante Australia. Su tercer encuentro arbitrando a la Albiceleste fue en el debut en el Mundial de Rusia 2018, cuando el combinado nacional empató 1-1 ante Islandia. El juez otorgó un penal a favor que fue malogrado por Lionel Messi.

Vale mencionar que casi se pierde la definición de la Champions mencionada debido a que estuvo presente en el acto de un partido de extrema derecha conocido por sus posiciones xenófobas, homofóbicas, racistas y antisemitas. El episodio fue en Katowice durante la manifestación 'Everest', organizada por Slawomir Mentzen, líder del partido de extrema derecha 'Konfederacia'.

Marciniak arbitró a mediados de 2025 la semifinal de la Champions League en la que Inter de Italia le dio vuelta la historia al Barcelona y su actuación fue muy criticada por el conjunto culé. En aquella ocasión le achacaron principalmente haber sancionado un penal de Pau Cubarsí contra el argentino Lautaro Martínez.