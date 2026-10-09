Marcos Rojo sigue entrenándose en Estudiantes de La Plata, pero su regreso al club todavía no está asegurado. El defensor de 36 años espera una resolución que le permita sumarse oficialmente al plantel y disputar las semifinales de la Copa Libertadores, aunque las horas pasan y el panorama se vuelve cada vez más complejo.

El plazo para inscribirlo vence este viernes a las 18 y el Pincha todavía no consiguió habilitarlo. El principal obstáculo está relacionado con la lesión de Gabriel Neves, cuyos tiempos de recuperación no cumplirían con los cuatro meses requeridos para que el club pueda incorporar un reemplazante por esa vía. Sin esa alternativa, la inscripción del zaguero depende de una autorización administrativa que permita avanzar con la operación.

La situación también involucra al sistema COMET y al TMS, cuyo período de transferencias se encuentra cerrado. Para completar el trámite, Estudiantes necesita una habilitación excepcional de la AFA, paso clave para que Rojo pueda ser registrado y quedar a disposición para la competencia continental. Mientras tanto, el futbolista continúa trabajando en City Bell, a la espera de una definición que todavía no llega.

La dirigencia platense fue a buscar al experimentado defensor con la intención de reforzar al equipo de cara a una instancia decisiva de la Libertadores. El acuerdo contemplaba un contrato hasta diciembre de 2027, pero, si no logran resolver los impedimentos dentro del plazo establecido, su llegada podría quedar definitivamente descartada. Así, Rojo corre el riesgo de quedarse sin jugar en su regreso al Pincha, justo cuando el equipo se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada.

Cuándo juega Estudiantes las semifinales de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Alexander Medina enfrentará a Flamengo, vigente campeón del certamen, en una serie que comenzará en Argentina y se definirá en el estadio Maracaná. El encuentro de ida está programado para el 15 de octubre a las 21.30, mientras que la revancha se disputará el 22 de octubre, en el mismo horario.