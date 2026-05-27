Estudiantes le ganó por 1-0 a Independiente Medellín de Colombia en un partido en el que le faltó efectividad pero pudo golpear sobre el final para cumplir con una victoria obligatoria y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

En un encuentro disputado en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la sexta y última fecha del grupo A y en el que únicamente le servía un triunfo, el único gol de la noche fue convertido por el mediocampista Mikel Amondarain, en el primer minuto de descuento de la segunda parte.

El triunfo le dio la clasificación al “Pincha”, que avanzó en el segundo lugar del grupo A con nueve puntos, mientras que el conjunto colombiano quedó relegado al tercer lugar, con siete unidades, y jugará los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La primera llegada del partido fue de local, al primer minuto, con un remate desde el vértice derecho del área del delantero Facundo Farías, que se fue muy cerca del ángulo izquierdo del arquero Eder Chaux.

A los 10 minutos, el volante Baldomero Perlaza recibió un pase filtrado dentro del área rival y sacó un derechazo cruzado, que el arquero Fernando Muslera pudo desviar, aunque el rebote permitió el disparo del extremo Yoni González, que erró su remate por encima del travesaño.

En 21 minutos de la primera mitad, un córner al segundo palo del lateral Gastón Benedetti habilitó el cabezazo del defensor Leandro González Pirez, a quien el centro le quedó un poco atrás y terminó cabeceando incómodo y desviado, por el primer poste.

Seis minutos después, Farías filtró un pase hacia la izquierda para el remate del atacante Fabricio Pérez, que definió de primera aunque no pudo imprimirle fuerza a su remate, el cual fue contenido por Eder Chaux.

En 36 minutos, Guido Carrillo recibió un centro desde la derecha y sacó un remate potente y de media vuelta que, para suerte de Chaux, salió centralizado y permitió que el guardameta lo contenga.

Ya en la segunda parte, tras 28 minutos sin jugadas de peligro, un centro desde la derecha llegó bombeado al segundo palo para el cabezazo de Carrillo, que no pudo darle dirección a su remate y el mismo quedó, nuevamente, en manos de Chaux.

Solo dos minutos después, un córner desde la izquierda al segundo palo fue cabeceado por el defensor Santiago Núñez, cuyo gran cabezazo buscaba el ángulo derecho del arquero Eder Gaux, que voló para protagonizar una atajada impresionante.

El equipo argentino abrió el marcador en el primer minuto de descuento de la segunda mitad, luego de un córner cabeceado por el mediocampista Alexis Castro y posteriormente rematado, por el segundo palo, por el mediocampista Mikel Amondarain, que le dio la clasificación a Estudiantes.