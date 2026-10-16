Estudiantes de La Plata afrontó una de las noches más importantes de su temporada y terminó empatando 0 a 0 ante Flamengo en el Estadio UNO por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y viajará a Brasil con la ilusión de un Marcanazo para meterse en una nueva final continental.

El último campeón se vio superado, sobre todo en la segunda parte, por un dueño de casa dispuesto a morder por todos los sectores y con un centrodelantero de manual, para aguantar todo lo que sus compañeros le tiraron para jugar de espaldas. .

A los 3 minutos, el conjunto local probó por primera vez al arco, con un remate de media distancia de Baltasar Rodríguez que fue controlado en dos tiempos por el arquero argentino Agustín Rossi bajo la lluvia en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Más allá de esa primera insinuación ofensiva de Estudiantes, el juego de la primera parte se planteó al ritmo visitante que manejó con mucho criterio a la pelota y mantuvo a su rival en su propio campo. Carrillo queda muy solo en la ofensiva del equipo argentino, pero siempre se las ingenió..

El oficio de Carillo para aguantar pelotas y ganar en las divididas le da a Estudiantes opciones para cruzar la mitad de cancha y a partir de allí no dejar de inquietar a un rival que maneja la pelota, pero por el momento es inofensivo.

La más clara para Estudiantes llegó a los 33, el 9 bravo ganó una vez más en el juego aéreo, esta vez dentro del área, y luego de una serie de rebotes, la pelota quedó para el remate de Tiago Palacios que fue bloqueada sobre la línea de gol.

La primera de peligro en la segunda mitad también fue de Estudiantes. Gran trepada de Eros Mancuso por la derecha del ataque a los 6 minutos que terminó en un mal remate al arco del lateral.

Polémica de la noche a los 17 minutos por la agresión de Lucas Paquetá sobre :Ezequiel Piovi. El brasileño agredió al rival en su intento por proteger la pelota y para el juez Juan Gabriel Benítez fue amarilla sin que convoque el VAR para rectiificar.

Síntesis

Estudiantes de La Plata 0: Fernando Muslera|; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Flamengo 0: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sander; Erick Pulgar; Sául Ñíguez, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal; Samuel Lino, Bruno Hernandes. DT: Leonardo Jardim.

Cambios: ST 22' Joaquín Correa por Palacios (E), 29’ Edwin Cetré por Tobio Burgos (E) y Miguel Monsalve por Rodríguez (E), Gonzalo Plata por Lino (F) y Pedro por Bruno Enrique (F), 38’ Joaquín Freitas por Paquetá (F).

Hora de inicio: 21.30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez, Paraguay.

Estadio: UNO, La Plata. Argentina.

La previa

El equipo dirigido por Alexander Medina vuelve a disputar esta instancia por primera vez desde 2009, cuando terminó levantando el trofeo más importante del continente. Ahora, con el respaldo de su gente y la expectativa de toda La Plata, buscará construir una ventaja que le permita viajar a Brasil con mejores perspectivas para la revancha. La llegada de Marcos Rojo, incorporado en los últimos días, también suma una alternativa de experiencia para afrontar una serie de máxima exigencia.

Estudiantes quiere cambiar la historia ante el último campeón

El recorrido del Pincha hasta las semifinales tuvo momentos de carácter y una victoria que reforzó su confianza. Después de finalizar segundo en la fase de grupos, eliminó a Universidad Católica de Chile en los octavos de final y dio uno de los golpes de los cuartos al dejar en el camino al Corinthians de Brasil. Ahora tendrá enfrente una prueba de mayor exigencia, ante un Flamengo que cuenta con jerarquía individual y experiencia en las instancias decisivas.

El cruce, además, tiene un antecedente reciente que alimenta el deseo de revancha del conjunto argentino. En la edición pasada, el equipo brasileño eliminó a Estudiantes en los cuartos de final mediante una definición por penales. Por eso, el encuentro de esta noche no solamente representa la posibilidad de acercarse a la final: también ofrece la oportunidad de saldar una cuenta pendiente frente a su gente.

Flamengo llega con la chapa de campeón defensor y un recorrido sólido. Terminó primero en el grupo que compartió precisamente con Estudiantes y luego superó a Cruzeiro, de Brasil, e Independiente del Valle, de Ecuador. Con Leonardo Jardim al frente, el conjunto carioca intentará imponer su calidad y conseguir un resultado favorable fuera de casa para definir la serie ante su público.