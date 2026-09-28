Luego de lo que fue la dura eliminación de Copa Argentina ante Boca tras estar en ventaja 2-0, es un hecho que Juan Pablo Vojvoda no seguirá siendo el entrenador de Racing. En el día de hoy, el DT que ayer suspendió la conferencia de prensa post partido, se juntará con el presidente Diego Milito y la Secretaría Técnica del club de Avellaneda para pactar los términos de la salida. Sebastián Romero, entrenador de la Reserva, se hará cargo del equipo y podría continuar hasta diciembre.

Todo el cuerpo técnico de Vojvoda se quedó en Rosario porque tienen familia ahí, pero el entrenador regresó de inmediato a Buenos Aires para participar de la reunión que mantendrán con el presidente Milito y con el director deportivo Sebastián Saja. Los dirigentes esperan que el entrenador presente la renuncia para evitar tomar la decisión de echarlo, pero lo cierto es que es un ciclo ya terminado al que solamente le resta definir de qué manera se finaliza.

Recordemos que a fines de mayo Racing decidió dar por finalizado el contrato de Gustavo Costas, al que le habían renovado a fines de 2025 y el vínculo se había acordado hasta fines de 2028. Tras esa decisión y este paso tormentoso de Vojvoda quien solamente dirigió 13 partidos, desde la CD quieren evitar una nueva rescisión para poder salir al mercado a buscar un técnico que asuma en la Academia lo antes posible.

Romero y Aued, los interinos

Por lo pronto, quien se hará cargo del primer equipo es Sebastián Romero junto a Luciano Aued, con el que conforma la dupla de entrenadores de la Reserva, vigente campeona. Más allá del deseo de Milito de encontrar un entrenador, hay una posibilidad de que ambos queden a cargo hasta fin de año para luego elegir al sucesor de Vojvoda. Ya dirigieron el último partido del semestre pasado tras la salida de Costas.