Un sticker del Kun Agüero haciendo un gesto de negación apareció entre miles de comentarios en una publicación de Lando Norris. El exfutbolista lo dejó después de que el británico pidiera suspender a Franco Colapinto por el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán. La intervención sumó ironía a una discusión que ya estaba cargada de tensión.

Agüero acompañó la imagen con una frase en el perfil del piloto de McLaren: "Venimos a darle cariño". Su comentario destacó entre las respuestas de usuarios que cuestionaban la dureza del reclamo de Norris. El Kun eligió el humor para tomar posición en un debate sobre su compatriota que ya se había trasladado de la pista a las redes.

El episodio que originó la polémica ocurrió durante el relanzamiento de la carrera en Bakú. Colapinto bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva, chocó con su compañero Pierre Gasly y el impacto alcanzó al auto de Norris; los tres abandonaron. El argentino reconoció después que había cometido un error y pidió disculpas a su equipo y a los otros pilotos.

Tras quedar fuera de competencia, Lando Norris reclamó una suspensión de una carrera para Franco Colapinto. Los comisarios de la FIA resolvieron una sanción menor: diez segundos de penalidad que, como el argentino había abandonado, se convirtieron en cinco puestos de recargo en la grilla de su próxima carrera. Además, cuando bajó la espuma y se calmaron las aguas, el campeón del mundo terminó disculpándose con el argentino por su insólito pedido.

Sin embargo, previo a las disculpas, entre los comentarios apareció el sticker del Kun Agüero, cuya participación amplificó la discusión por la popularidad del exdelantero. La respuesta se viralizó y quedó entre las más destacadas del posteo. Allí otros usuarios también rechazaron las críticas del piloto de McLaren y el pedido de suspensión, mientras el mensaje del Kun hacía circular una defensa expresada con humor.

Alpine intervino por otra consecuencia del choque: el hostigamiento en redes contra pilotos y otros integrantes de la Fórmula 1. La escudería condenó esos ataques sin responsabilizar a una hinchada en particular y señaló que los errores pueden ocurrir al competir al límite. Su mensaje apareció mientras seguían los cuestionamientos a Franco Colapinto, y previo a las disculpas de Lando Norris.