En necesidad de una reacción futbolística, Estudiantes recibe este lunes en UNO a Gimnasia de Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Después de dos golpes consecutivos y fuera de los ocho clasificados de la Zona A, el Pincha llega con la obligación de sumar de a tres para mantener sus chances de meterse en los playoffs del campeonato local y sostener vivo el objetivo de clasificar a las copas de 2027 por la vía de la tabla anual.

El equipo de Alexander Medina viene de perder la Supercopa Internacional ante Rosario Central y, hace unos días, de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Platense, por lo que sumar de a tres se le presenta urgente. En una racha que incluye solamente tres victorias en sus últimos once partidos, se ubica 11° en su grupo del Torneo Clausura, afuera de los ocho que van a la próxima fase y con una situación aún más comprometida: en caso de quedar afuera con Flamengo en la Copa Libertadores, hoy está 10° en la tabla anual, afuera de Libertadores y Sudamericana del próximo año.

Respecto al once y con varias bajas de peso desde como las de Tiago Palacios y Joaquín Correa, lesionados y los que espera para el duelo ante Flamengo, Medina le daría descanso a otro nombre pesado como Guido Carrillo, pero sacando la ausencia del '9' el equipo será compuesto por varios titulares. La gran novedad será el debut de Miguel Monsalve en el mediocampo, que reemplazará a Alexis Castro, ausente por un problema en la espalda.

Gaich tendrá otra chance desde el arranque en Estudiantes.

Por el lado de Gimnasia (M), el conjunto cuyano es uno de los cuatro equipos que figura con 17 unidades en la Zona A y está logrando meterse en los playoffs, sin embargo hace 3 partidos que no gana (2 empates y una derrota) y tiene la oportunidad de desprenderse en las posiciones del lote que integran Lanús, Newell's e Independiente. Además, en la tabla anual el equipo mensana está a 6 puntos de la zona de clasificación a la Sudamericana 2027. De cara al partido, Darío Franco le daría la titularidad a Matías Vargas que ingresaría por Ulises Sánchez, mientras que otros que vuelven al once serían Ignacio Sabatini y Facundo Lencioni.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Miguel Monsalve, Joaquín Tobio Burgos; Edwin Cetré y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ezequiel Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini, Agustín Módica y Matías Vargas. DT: Darío Franco.

TV: ESPN Premium.

Estadio: José Luis Hirschi - UNO.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.