En el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, Estudiantes cayó ante Racing 2 a 1 por la fecha 11° del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y de esta manera quedó prácticamente sellado su descenso de categoría.

La Academia afrontaba su primer partido tras la salida de Juan Pablo Vojvoda como entrenador y buscaba recuperarse en el campeonato, mientras que el conjunto del Imperio del sur necesitaba cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Tomás Conechny a los 10 minutos abrió el marcador para el conjunto visitante que ya se quedó afuera de todo y matemáticamente aún mantiene una pequeña chance de ingresar entre los mejores 8 de la zona B.

A los 38, antes del descanso del entrentiempo, Adrián Maravilla Martínez comienza a definir la noche a favor del conjunto de Avellaneda.

A cinco minutos del cierre, el dueño de casa llegó al descuento. Mauro Valiente, de cabeza, acortó distancias, pero que no alcanzó ni siquiera para sumar de a uno en este camino que conduce al descenso sin escala para los cordobeses.

Formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Juan Antonini, Fernando Rodríguez; Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís; Ihrahim Hesar, Martín Garnerone. DT: Rubén Darío Forestello.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero-Luciano Aued.

La previa

El encuentro será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.Los locales llegan con la necesidad de reaccionar después de haber perdido sus últimos tres partidos del Clausura. El León cayó 2 a 0 ante Sarmiento, 2 a 1 frente a Instituto y 2 a 1 contra Belgrano en la fecha pasada, por lo que continúa con apenas seis puntos y ocupa el último lugar de la Zona B. El equipo dirigido por Rubén Darío Forestello necesita empezar a sumar para salir del fondo y, especialmente, para mejorar su situación en la tabla anual, donde pelea por la permanencia.

Sebastián Romero y Luciano Aued los técnicos interinos de Racing

Racing, por su parte, llega con un panorama complejo y con cambio de entrenador. La Academia viene de ganarle 3 a 1 a Sarmiento de Junín, pero antes había perdido 2 a 1 ante Huracán y 2 a 1 frente a Atlético Tucumán. Además, el pasado fin de semana quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 3 a 2 con Boca en los cuartos de final, resultado que aceleró la salida de Juan Pablo Vojvoda.

En el Clausura suma ocho puntos en diez fechas y está en la parte baja de la Zona B, por lo que el encuentro en Río Cuarto marcará el debut del interinato de Sebastián Romero y Luciano Aued.