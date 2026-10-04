El defensor Marcos Rojo vuelve a Estudiantes de La Plata. Después de una larga novela, con fuego cruzado y mucha incertidumbre ante el tira y afloje de cada una de las partes, finalmente el conflicto se resolvió. Racing Club de Avellaneda aceptó la oferta y está todo acordado de palabra para que el zaguero o marcador de punta deje la Academia y retorne al Pincharrata para afrontar su tercera etapa en el final de su carrera.

Necesitado de un caudillo para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 ante Flamengo de Río de Janeiro, el técnico Alexander Medina no podrá contar en la ida con Leandro González Pirez y Tomás Palacios, ambos suspendidos por acumulación de amarillas, el Pincha fue a fondo por el ex defensor de la Selección Argentina y logró que Diego Milito, inflexible en un primer momento, diera el "sí" definitivo.

Aunque en la Academia todavía no dan por hecho el pase, la información indica que ya hay un acuerdo total para que Rojo deje Racing y se sume a las filas platenses rápidamente. ¿En qué condiciones? Estudiantes pone sobre la mesa aproximadamente 800.000 dólares por los tres meses de contrato que aún le restaban y, además, pagará un cargo extra por objetivos, vinculados a cada partido que juegue el defensor y sea con victoria del equipo de City Bell.

Rojo también hizo su parte, ante su ferviente deseo de ponerle el broche a su carrera jugando la Libertadores con el club del que surgió, el zurdo resignó gran parte de la deuda que Racing tenía con él.

En tanto, Diego Milito, cuya primera postura parecía inquebrantable, poco a poco fue flexibilizando su mirada sobre la situación y terminó accediendo a las negociaciones. De no mediar imprevistos, entonces, este lunes el zaguero de 36 años firmará contrato hasta diciembre de 2027.

Después de su fallida vuelta en 2020 y el paso siguiente a Boca Juniors, que le valió el reproche y enojo de todo el pueblo pincharrata, Rojo volverá al equipo que lo vio nacer con el objetivo de cambiar su imagen y emendar su relación con la hinchada. Será su tercera etapa en Estudiantes, donde jugó 54 partidos, convirtió 4 goles y fue campeón de la Copa Libertadores 2009.