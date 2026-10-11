A cuatro fechas de completar la fase de grupos en el Torneo Clausura 2026, Estudiantes de Río Cuarto se convirtió en el primer club descendido de la temporada en la Liga Profesional.

El equipo cordobés ganó apenas dos partidos en el presente campeonato, la misma cantidad que en todo el 2026 y contraró tres técnicos: Iván Delfino, luego de manera interina estuvo Gerardo Acuña y bajo el mando de Rubén Forestello comenzará a planificar su plantel para volver a la segunda división en el 2027.

Último en los promedios, la partida a la Primera Nacional bajo esa condición complica mucho más a Aldosivi de Mar del Plata que está penúltimo en la sumatoria del año, a 6 de Riestra con un partido más y con el equipo de Río Cuarto afuera de la escena.

El León del Imperio marcó 11 goles en 28 partido, mientras que en su propio arco recibió 40, uno de ellos fue el que gritó Marcos Acuña en el Monumental para señarle su camino de retorno al ascenso.

Profunda autocrítica

Gonzalo Maffini, capitán y referente de Estudiantes, habló al finalizar el partido ante River que marcó el destino del club y fue muy autocrítico: “Está a la vista que nos faltaron muchas cosas y llegamos a esta situación de tener que jugarnos todo ante un último rival que nos superó”.

Gonzalo Maffini, capitán de Estudiantes de Río Cuarto.

Siempre en el mismo tono, el marcador central reconoció que la pretemporada de invierno había renovado expectativas. “Ese impulso nos hizo volver a creer, pero nos costó mucho. Toca ahora volver al ascenso y hacer las cosas bien para cuando toque de nuevo esta chance, estar mejor preparados como club”.