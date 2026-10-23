Estudiantes tenía una cita con la historia y el Pincha respondió tras empatar 0 a 0 en su visita a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la semifinal revancha e imponerse en los penales 3 a 2 con una estupenda actuación del arquero Fernando Muselra.

El uruguayo contuvo tres penales contra Jorginho, Paqueta y Bruno Enrique cumpliendo el objetivo argentino conseguir el pasaporte a la la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

Desde el primer minuto, la intención de la visita fue no ceder la iniciativa y no perder la pelota con rapidez.

A los 16, doble jugada de gol para Estudiantes. Primero en un tiro de esquina desde la derecha que cabeceó Leandro González Pirez y permitió el remate de Rojo que fue atajado por el argentino Agustín Rossi.

En la continuidad de esa acción, el León jugó el córner corto y la pelota llegó a los pies de Baltasar Rodríguez que con un remate de media distancia forzó otra gran atajada del 1 rival.

A los 5 minutos del complemento, el Pincha se quedó con uno menos por la ingenuidad de Rodriguez que, estando amonestado, tomó de atrás al atacante. La primera amarilla para él también fue totalmente evitable ya que en el primer tiempo fue con una vehmencia inncesaria sobre un defensor en la salida del rival, y estando el jugador brasileño de espaldas.

Aunque naturalmente, el dueño de casa monopolizó la tenencia de la pelota, Estudiantes no sufrió en su arco. Cuando la inspiración ofensiva se impuso apareció el arquero Fernando Musela para dominar el área.

De esta manera se fueron consumiendo los minutos, entre cambios por jugadores extenuados y características para llegar a la definición por penales.

Síntesis

Flamengo 0: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal Lucas Paquetá, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes 0: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos; Joaquín Correa, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Cambios: PT Thiago Palacios por Correa (E). ST 18’ Giorgian de Arrascaeta por Carrascal (F), 31' Tomás Palacios por Rojo (E), Adolfo Gaich por Carrillo (E) y Edwin Cetré por Tobio Burgos (E), 36’ Bruno Enrique por Pulgar (F), Gonzalo Plata por Lino (F) y Ayrton Lucas por Alex Sandro (F), 43' Joaquín Freitas por Pedro (F), 90' José Sosa por Castro (E).

Expulsado: ST 5' Rodríguez (E)

Árbitro: Gustavo Tejera, Uruguay.

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro. Brasil.

La previa

El equipo dirigido por Alexander Medina dejó buenas sensaciones en el primer cruce. En La Plata consiguió neutralizar buena parte del poder ofensivo del Mengao y tuvo oportunidades para quedarse con la victoria, aunque le faltó precisión en los metros finales. Ahora, con la presión de jugar en territorio brasileño, buscará transformar ese rendimiento en una clasificación que lo devuelva a una final continental.

Del otro lado estará el Flamengo de Leonardo Jardim, vigente campeón de América y protagonista de una temporada en la que vuelve a competir por los grandes objetivos. Con el respaldo de su gente y la ventaja de definir como local, el conjunto brasileño intentará imponer su jerarquía y evitar que el Pincha prolongue su sueño.

La ecuación es sencilla: el ganador avanzará directamente a la final, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penales. En Montevideo ya espera Palmeiras, quien eliminó a Fluminense en la otra semifinal.

Estudiantes busca dar el golpe en territorio brasileño

El Pincha afrontará uno de los desafíos más importantes de su temporada. Aunque su actualidad en el torneo local no es la ideal y apenas consiguió una victoria en sus últimas siete presentaciones en todas las competencias, la Libertadores representa una oportunidad para cambiar el rumbo y volver a instalarse entre los mejores equipos del continente.

El empate en el partido de ida dejó una señal alentadora para el conjunto platense: pudo competir de igual a igual y limitar las principales virtudes de Flamengo. La misión será repetir esa solidez, sostener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades que tenga para lastimar a un rival que suele hacerse fuerte en el Maracaná.

Para la revancha, Alexander Medina recupera alternativas importantes. Leandro González Pírez y Tomás Palacios vuelven a estar disponibles tras cumplir sus respectivas sanciones, mientras que Marcos Rojo fue habilitado para disputar el encuentro luego de la intervención del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). La presencia del experimentado defensor amplía las opciones del entrenador para una noche decisiva.

"Faltan noventa y tantos minutos para soñar. Vamos en busca de ello. Creemos mucho en nuestro potencial, en nuestro equipo. Nadie nos regaló nada, llegamos acá por mérito propio. Vamos a defender ese derecho de llegar a la final de la Libertadores", expresó Medina en la previa.

Flamengo quiere imponer su jerarquía en el Maracaná

El conjunto brasileño llega con argumentos para sostener su candidatura. Además de contar con el respaldo de su público, Flamengo atraviesa una buena racha en el Brasileirão, donde consiguió dos triunfos consecutivos ante Fluminense y Bahía, y se mantiene en la pelea por los principales objetivos de la temporada.

Sin embargo, el empate en La Plata dejó una cuenta pendiente. El equipo de Leonardo Jardim no consiguió rematar al arco defendido por Fernando Muslera durante el partido de ida y tuvo dificultades para encontrar espacios frente a un Estudiantes que le cerró los caminos.

Para la revancha, el entrenador sigue de cerca la evolución de Giorgian de Arrascaeta, quien se recupera de una operación por una fractura en la muñeca izquierda. También hay dudas físicas en otros futbolistas, por lo que la formación definitiva dependerá de la evaluación previa al encuentro.

Flamengo sabe que una victoria le permitirá defender su corona en la gran final. Pero enfrente tendrá a un rival acostumbrado a competir en instancias decisivas y que viajó a Río de Janeiro con la ilusión de escribir otra página importante de su historia internacional.