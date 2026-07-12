Pese a la protesta de Suiza y todas las críticas anti Argentina, la expulsión al delantero Breel Embolo en el partido por los cuartos de final fue correcta por parte del juez Joao Piñeiro, quien modificó su decisión inicial ante el llamado del VAR que observó la simulación del delantero.

El número 7 de los rojos ya había cruzado a Leandro Paredes en una jugada sobre el final del primer tiempo y con ella dentro de su estadística, el atacante cayó al suelo llegando a los 25 del complemento.

Piñeiro le mostró la amonestación al argentino que es jugador de Boca. Sin embargo, luego del tumulto y ante el llamado del VAR, constató que Embolo había simulado una infracción inexistente y cambió su decisión provocando la segunda amonestación para el europeo.

El mismo Mundial tiene un antecedente inmediato similar, cuando el extremo de Paraguay Miguel Almirón fue amonestado después que el árbitro de pantalla detectara que fingió una infracción del rival de Estados Unidos. De inmediato se llamó al árbitro del partido y se decidió amonestar al sudamericano.

No ha lugar

Pese a la protesta generalizada de los suizos, lo hecho por el juez portugués fue lo correcto.

La expulsión terminó siendo determinante en un trámite que se le había puesto cuesta arriba al conjunto sudamericano ante la presencia física de su rival que en ese momento ya le había empatado transitoriamente el encuentro.