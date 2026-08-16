Claudio Mosca, uno de los jugadores que fue "cortado" por Cipolletti a mitad de la presente temporada del Torneo Federal A, se sumó a Talleres de Remedio de Escalada en la Primera B Metropolitana y fue protagonista de una jugada violenta en cancha de Arsenal que terminó en victoria de su nuevo equipo por 1 a 0.

El mediocampista ofensivo ingresó desde el banco de suplentes en la 30ª fecha de la división de ascenso que tiene a su nuevo club como líder junto a Excursionista, pero no terminó de la mejor manera.

Con la camiseta número 18, el futbolista formado en las inferiores del club de Sarandí fue a la disputa de un balón contra el juvenil Alexis Payés, quien fue a barrerlo con firmeza sobre el costado derecho del ataque visitante y provocó la reacción del protagonista.

Molesto por la vehemencia en la marca, Mosca fue de inmediato contra el marcador central, de mala manera y terminó a los empujones con otros colegas.

En ese momento, entre los propios y los rivales se generaron tumultos, insultos y golpes de puño, lo que motivó la inmediata culminación del partido por parte de Gastón Iglesias ya en tiempo adicionado al reglamentario.

Antes, el juez le mostró la tarjeta roja al futbolista que en la campaña de Cipolletti no logró continuidad y también fue expulsado durante su corto paso.

Desde el banco

La roja que Mosca vio en el conjunto rionegrino fue por la 13ª fecha de la fase de grupos, en La Pampa contra Costa Brava.

Entonces, un dudoso gol a favor del representante de la ciudad de General Pico que actuaba como local generó protestas de todo el plantel Albinegro y el árbitro decidió marcarle la salida al enganche que ya estaba en el banco de suplentes, luego de ser sustituido por el técnico Fabián Enriquez.