Sin poder conseguir la regularidad necesaria para convertirse en candidato de la Zona C del Federal A, Cipolletti perdió como visitante por la 13ª fecha y esta vez fue con polémica ante Costa Brava de La Pampa 1 a 0.

Polémica porque el gol del conjunto de General Pico dejó dudas en cuanto al lugar donde picó la pelota a los 26 minutos del complemento por parte de Jerónimo Gutiérrez, pero justificada en el flojo rendimiento colectivo de la formación del técnico Fabián Enríquez en esta división de ascenso, quien vio la roja ante la protesta por ese fallo.

No fue el único expulsado en la misma acción. Desde el banco de suplentes, el mediocampista Claudio Mosca también fue sancionado de la misma manera y el tramo final del partido se vio alterado por toda la situación.

Se quedó con uno menos

Para cuando llegó el gol, la visita ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de Yago Piro a los 5 del complemento. El marcador central cortó un avance del rival y vio correctamente la segunda amarilla.

Con los nervios de la derrota parcial y el clima tensa que se comenzó a vivir contra el árbitro César Ceballo, Cipo fue como pudo para adelante, pero sin generar situaciones de peligro real.

A la expulsión de Piro, el conjunto rionegrino sumó la lesión del también defensor Juan Cruz Huichulef por lo que habrá al menos dos modificaciones obligadas para el próximo partido como local ante el Deportivo Rincón.

El León neuquino terminó festejando un valioso triunfo como local ante Juventud Unida de San Luis, con dos goles en los últimos 15 minutos que lo reubican en las posiciones.

Además, FADEP empató en Mendoza contra Argentino de Monte Maiz 2 a 2 y Huracán Las Heras superó como local a Atenas de Río Cuarto 1 a 0.

Con todos los resultados de la fecha, la tabla de la zona C quedó encabezada por Argentino con 19 puntos, escoltado por Atenas que no se movió de los 17, al igual que Cipolletti. Deportivo Rincón ahora es cuarto con 16, los mismos que acumula Huracán. Afuera de los clasificados están Juventud de San Luis, Costa Brava y FADEP con 14. Cierra las posiciones, San Martín de Mendoza con 11.