Cipolletti pondrá en marcha la ronda Campeonato del Torneo Federal A como local, el domingo a las 15:30 en La Visera contra Huracán Las Heras y la dirigencia apuesta a un gran marco de público.

Tras una primera fase en la que el hincha no respondió en el número que se imaginaba, la clasificación en primer lugar y el relanzamiento de la categoría de ascenso actuarán como reimpulso.

A la hora del análisis sobre las razones por las cuales no se pudo mejorar la convocatoria hay dos grandes factores: el valor de las entradas y el contexto violento de las dos hinchas que la han dado más de un dolor de cabeza a los directivos.

Tras un período de receso a mitad de temporada y con la clasificación de los mejores equipos para luchar por el primer ascenso, Cipo renueva expectativas y también jugadores dentro de un plantel que hasta aquí marcha sobre ruedas.

Conflicto goleador

La primera mitad de temporada se cerró con el inesperado conflicto del goleador Federico Acevedo, quien no renovó contrato con la institución y la dirigencia decidió apartarlo.

En su lugar aparecerá Nahuel Luna como opción, quien ya tuvo su debut en la última fecha de la fase regular y se espera mucho de él para lo que viene.

Además, las cartas ofensivas descansarán en buena medida en los pies de Luciano Vella, un repatriado a pedido del técnico Fabián Enriquez quien lo conoce muy bien de su paso como ayudante de campo de Cristian Cravero en este mismo club.

Fabián Enriquez, técnico de Cipolletti.

Además, se sumaron el mediocampista central Luciano Gutiérrez y el marcador central Cristian González como para sumar variante pensando en lo duro que se viene.

Además del Globo mendocino, Cipolletti compartirá la eliminatoria con Villa Mitre, Olimpo, Atenas de Río Cuarto, Argentino de Monte Maíz, Juventud Antoniana de Salta, Kimberley de Mar del Plata y Alvarado de la misma ciudad. Los cuatro primeros avanzarán a la tercera ronda, mientras que los cinco restantes se sumarán a los playoffs con los mejores de la Reválida, donde competirá el Deportivo Rincón.