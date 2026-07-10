El neuquino Lautaro de la Iglesia vive un muy buen presente en el Gran Turismo Italiano y en medio del receso de mitad de año volvió a Neuquén para descansar en familia y proyectar lo que viene.

Líder del campeonato Endurance y protagonista en el Sprint, el piloto de Lamborghini prepara su viaje de vuelta a Europa para el fin de semana y encarar la segunda mitad del 2026.

Su última participación en Monza fue con victoria, resultado que le permitió quedar como líder del campeonato de Endurance en el país de Ferrari y de grandes marcas automotrices que ya han comenzado a mirarlo.

“El balance es muy bueno porque estamos obteniendo resultados y siendo protagonistas. Después de la última carrera con victoria nos visitó gente de la fábrica Lamborghini, así que eso muy bueno para mí”, explicó el corredor de 31 años en el programa “Grito Sagrado” que se emite por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

El Lamborghini número 85 con el que el neuquino Lautaro De La Iglesia participa en el Gran Turismo Italiano.

La apuesta personal y económica fue enorme para vivir este 2026 tan lejos de casa, luego de haber armado una carpeta publicitaria que le iba a permitir ser parte de la temporada de Turismo Carretera. “Me la jugué toda. Vi una ventana y me la jugué, por suerte mis sponsors me apoyaron. Ahora estamos todos contentos”.

Sin embargo, y más allá de estar a la altura a nivel deportivo, De La Iglesia fue muy claro con el futuro: “Sinceramente no sé cuánto va a durar. No es fácil estar allá por un montón de razones”.

Pistas conocidas

Lo que se viene en la segunda mitad es la repetición de circuitos, algo que el patagónico ve con muy buenos ojos. “Ya pasé por todos, tengo vueltas y ahora repetimos, por eso la expectativa es alta”, anticipó.

Mientras, la cuestión laboral en Neuquén y el Mundial de fútbol a través de la tele se cruzan con las horas de simulador. “No paro con el simulador. Todos los días en dos turnos estoy sentado girando. La verdad es que son muy buenos y sirven de mucho”.

La entrevista a Lautaro de la Iglesia en "Grito Sagrado"