El desmayo de Leandro Paredes durante los festejos de Boca por la consagración en la Copa Sudamericana encendió las alarmas y generó preocupación entre los hinchas. Ante las dudas que despertó el episodio, el doctor Guillermo Capuya explicó qué pudo haber sucedido y brindó detalles sobre el cuadro que atravesó el futbolista.

La explicación llegó durante una entrevista en La mañana con Moria, el programa conducido por Moria Casán en El Trece. Allí, el especialista analizó las imágenes del momento en que el capitán xeneize perdió el conocimiento en Barranquilla y aclaró que, según su evaluación, se trató de un síncope vasovagal, también conocido como neurocardiogénico.

Para describir el mecanismo que provoca esta reacción del organismo, Capuya fue contundente: “Baja la presión, baja la frecuencia cardíaca y la persona cae porque, vulgarmente, no le llega agua al tanque. Básicamente es eso, no le llega oxígeno al cerebro”. Además, explicó que este tipo de descompensación suele provocar una pérdida de conocimiento breve y que la recuperación generalmente se produce en cuestión de segundos.

Uno de los factores que el médico puso sobre la mesa fueron las condiciones climáticas que enfrentó el plantel en Colombia. En Barranquilla se registraban alrededor de 30 grados y un 80% de humedad, un escenario exigente que, sumado al esfuerzo físico de una final, pudo favorecer la deshidratación y la posterior descompensación de Paredes.

Durante la charla, Moria Casán también manifestó su preocupación por los episodios de muerte súbita vinculados con la actividad deportiva. Frente a esa inquietud, el profesional diferenció ambas situaciones y remarcó que, aunque las emergencias cardíacas son posibles, el cuadro que atribuyó al mediocampista responde a otro mecanismo.

El doctor también detalló cuáles son las señales que pueden anticipar un desmayo. Entre ellas mencionó el aturdimiento, las náuseas, la sudoración fría, la palidez y la denominada visión de túnel. Se trata de síntomas que pueden aparecer antes de que la persona pierda el conocimiento y que requieren atención.

¿Qué fue lo que le pasó a Paredes?

Respecto de cómo actuar ante una situación semejante, Guillermo Capuya explicó que es importante mantener a la persona acostada durante unos 10 o 15 minutos, elevarle las piernas para favorecer la circulación sanguínea e hidratarla. También señaló que, una vez en un centro médico, deben realizarse controles de temperatura, presión y frecuencia cardíaca, además de estudios como un electrocardiograma y un ecocardiograma.

El episodio de Leandro Paredes ocurrió mientras brindaba una entrevista al periodista Marcelo Benedetto, de DSports, luego de la consagración de Boca frente a Atlético Mineiro. Tras ser asistido y trasladado a una clínica, el futbolista llevó tranquilidad con un mensaje en sus redes: “Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre”. Más tarde, ya recuperado, resumió lo sucedido: “Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”.