Luego de los que fue la consagración en la Copa Sudamericana, Leandro Paredes continuó festejando en sus redes sociales y subió una foto con los dos trofeos de Boca en el semestre. El capitán compartió en su cuenta de Instagram las dos conquistas que el Xeneize consiguió recientemente y acompañó la imagen con un mensaje para los hinchas: "Buen día, bosteros".

En la publicación aparecen la copa correspondiente al primer puesto de la tabla anual, que Boca obtuvo hace poco más de dos semanas al ganarle en la última fecha a Defensa y Justicia, y el trofeo de la Sudamericana, conquistado el sábado frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. Dos logros que marcaron el cierre de una temporada especial para el mediocampista, que regresó al club con el objetivo de volver a levantar títulos.

Paredes fue uno de los grandes protagonistas de la consagración internacional. A pesar de no poder completar la final por sufrir el intenso calor en Barranquilla, acompañó al equipo hasta el final y fue el encargado de levantar el trofeo como capitán. El volante de la Selección Argentina ya había utilizado sus redes en el día de ayer para llevar tranquilidad al público después de descompensarse durante una entrevista y ser trasladado a una clínica para realizarse estudios.