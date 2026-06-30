La clasificación de Paraguay dejó una escena inesperada fuera de la cancha. Después de la histórica victoria ante Alemania por penales, José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la conversación por una reacción que mezcló festejo, provocación y una vieja disputa con Gustavo Alfaro.

El triunfo guaraní ya tenía peso propio por el rival eliminado y por el impacto mundialista. Sin embargo, el exarquero eligió moverse rápido en redes sociales y compartió mensajes de seguidores que interpretaron sus críticas previas al entrenador como una especie de empujón anímico para el plantel.

Entre los posteos que replicó aparecieron frases que no pasaron desapercibidas. Una de ellas decía: "Asi mismo. Solo los Chilalovers lo sabemos". Otra fue todavía más directa sobre el supuesto efecto de sus declaraciones: "Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano".

La reacción también reavivó el cruce que había tenido con Alfaro antes del partido. El entrenador lo había definido como "francotirador", y José Luis Chilavert mantuvo fijada la respuesta que le había dedicado en ese momento, donde volvió a apuntarle con dureza y lo trató de "filósofo de turno de un congreso de la Corrupbol".

Mientras el exarquero alimentaba esa lectura desde sus redes, Gustavo Alfaro eligió no seguir la pelea mediática. Después de eliminar a Alemania, el técnico se concentró en remarcar la dimensión emocional del triunfo y en destacar la actitud de sus jugadores en una noche que quedó marcada como una de las más fuertes para Paraguay.

"Resistir está grabado en nuestra cédula de identidad y hoy resistimos como nadie. Hoy quería que los 26 salgan como guerreros y se retiren como leyendas. El fútbol tiene un poder maravilloso, hoy hicimos un feriado nacional. les dije a los jugadores 'Acá no se puede vacilar, nos van a tirar la historia, las estrellas, pero a ellos no les gusta la incomodidad'. Yo quería que los alemanes estén en el piso", expresó el entrenador tras la clasificación.

La explosiva reacción de Chilavert terminó sumando un capítulo paralelo a una victoria que ya era histórica. Paraguay celebró el pase a octavos, Alfaro evitó responderle y el exarquero volvió a instalarse en el centro de la escena con posteos que muchos leyeron como un intento de quedarse con parte del ruido emocional de la hazaña.